Anquela: "Veo menos euforia por el derbi que el año pasado"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, hizo esta mañana valoración sobre el estado del equipo en El Requexón a dos días del partido contra el Reus en el Tartiere del próximo domingo (18.00 horas). El técnico dejó entrever que Ibrahima y Saúl Berjón, entre algodones esta semana, podrían ir convocados el domingo. Anquela incidió mucho en su intervención en intentar frenar la euforia creada después de ganar al Sporting. Estas han sido sus declaraciones

El grupo está optimista tras la victoria en el derbi: "Diferencia siempre hay. La semana cambia mucho de ganar a perder. Es un estado de ánimo. Lo mejor para nosotros es evadirnos y pensar que el domingo tenemos un partido muy difícil".

El objetivo, frenar la euforia: "Intentamos que se olvide rápido, pero una cosa es intentarlo y otra conseguirlo. En ello estamos, los tres puntos del domingo son los mismos que la semana anterior. Veo menos euforia, veo alegría. Esto ya se ha acabado, hay que pensar en el Reus y la gente lo está asimilando bien.

Berjón e Ibrahima, con el grupo en el entrenamiento de hoy: "Ya veremos si llegan, hoy hicimos poca cosa. Llevan su proceso y no vamos mal, van por el camino adecuado".

Anquela citará a un jugador del Vetusta: "A los jugadores del filial siempre los veo bien. Aportan cuando suben con nosotros. Tendremos que llevarnos a uno, porque los demás estamos cubiertos. Cogeremos a uno".

Edu Cortina, Borja Sánchez o Viti ya no suelen subir con el primer equipo: "Por lo que necesitamos, no hay ningún motivo. Si un día necesitamos un delantero traemos un delantero, y si necesitamos un defensa traeremos a un defensa. No hay más".

Javi Hernández, del primer equipo: "Desde el primer día contamos con él como un futbolista de la primera plantilla. Pensé eso desde el primer día. Ahora está jugando y lo está haciendo bien".

Sobre la marcha de Aarón: "No nos queda otra, se marchó. Hay que adaptarse, tenemos gente suficiente para echar mano y si los necesitamos lo haremos. Con Aarón llevo hablando mucho tiempo. Sabíamos cuales eran sus intenciones. Buscamos gente que sea feliz y este a gusto. Si él estaba pasando un momento complicado y creyó que era lo mejor ojalá tenga toda la suerte del mundo".

Buscando sustituto a Tejera: "Estamos en ello. Javi Muñoz es la opción más natural, también está Richard Boateng. Tenemos posibilidades".

El Reus, partido trampa: "Es un equipo que atraviese problemas, es un buen equipo que juega muy bien. No desesperan nunca, juegan de una manera determinada y no lo van a cambiar. Me preocupan muchas cosas del Reus. Si no estamos intentos y juntos pasaremos muchos problemas. Ganar dos partidos seguidos en casa es muy difícil. Ojalá podamos conseguirlo y dar un pasito adelante".

Linares regresa al Tartiere: "Vuelve a su casa y lo sabe. Lo quiere todo el mundo, y en el vestuario también".