Saúl Berjón no jugará mañana contra el Reus

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, no podrá contar mañana con Saúl Berjón para jugar ante el Reus en el Tartiere (18.00 horas). El ovetense no completó esta mañana el último entrenamiento en El Requexón y el técnico lo ha dejado fuera de la lista de convocados. No es el único contratiempo para Anquela, ya que Forlín se retiró esta mañana del entrenamiento tras un choque con Tejera con evidentes signos de dolor. Anquela ha incluido al argentino en la convocaotoria, pero habrá que esperar hasta mañana para saber su estado físico. Ibrahima, que estuvo entre algodones toda la semana, si llega a tiempo para el choque. Anquela facilitó hoy una lista de 19 jugadores, por lo que tendrá que descartar a uno antes del choque. Van convocados Viti y Josín (ante los problemas de Forlín), que se encuentran en San Sebastián para jugar esta tarde con el Vetusta contra la Real Sociedad "B". La lista completa es la siguiente: Alfonso, Champagne, Johannesson, Alanís, Forlín, Ramón Folch, Toché, Yoel Bárcenas, Boateng, Ibra, Christian Fdez, Carlos Martínez, Joselu, Mossa, Javi Muñoz, Viti, Steven, Javi Hernández y José Martínez.