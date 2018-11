Que siga la fiesta ante el Reus

Aprovechar la marea de la victoria en el derbi. Dar un paso adelante -el definitivo- y dejar atrás la irregularidad. Sumar por primera vez dos victorias seguidas. Demostrar ante su gente que este equipo va en serio y puede optar a los puestos altos de la clasificación, que ganar al Sporting con una hinchada entregada y con toda la ciudad metida en faena no fue flor de un día y puede hoy tener continuación.

Es lo que pretende el Oviedo esta tarde ante el Reus en el Tartiere (18.00 horas, LaLiga 123 tv). Los azules repiten en su feudo tras la fiesta de la semana pasada ante el eterno rival y lo hacen contra un equipo, el Reus, que llega a Asturias con unas urgencia económicas acuciantes -los jugadores llevan tres meses sin cobrar- y con sólo una victoria en sus últimos cinco partidos.

Ganar el derbi le ha quitado tensión al Oviedo y a Anquela, que afrontó el encuentro ante el Sporting como una prueba para su futuro inmediato. Ahora, tras la liberación de un gran partido, el Oviedo vuelve a la normalidad con graves problemas deportivos de última hora.

El primero de ellos tiene que ver con su principal arma en el frente de ataque. Aunque Anquela esperaba contar con él, finalmente Saúl Berjón, con problemas físicos, se quedó fuera de la lista de convocados tras no completar ayer el último entrenamiento semanal y no jugará hoy ante el Reus. Su sustituto en la izquierda podría ser Bárcenas, que adelantaría su posición de las últimas semanas, propiciando la vuelta al once titular de Diegui en el carrilero derecho. No fue el único jugador que se fue ayer antes de tiempo de El Requexón, ya que Forlín, tras un choque con Tejera -que se pierde el partido por acumulación de amarillas- , también abandonó la sesión con evidentes signos de dolor. Anquela sí incluyo en la citación al argentino, aunque habrá que esperar hasta el último momento para comprobar si está en disposición de afrontar el partido contra los catalanes. Estos dos infortunios provocaron que el técnico del Oviedo, que tendrá que hacer un descarte antes del partido, tuviese que echar mano del filial más de lo que pretendía inicialmente -en la previa dijo que iría un jugador del Vetusta, sin contar a Javi Hernández-. Los "niños" de Anquela elegidos son Steven, Josín y Viti. Estos dos últimos estaban ayer en San Sebastián con el Vetusta para jugar contra el filial de la Real Sociedad (Josín se quedó en el banquillo y Viti se cayó a última hora de la lista). Ambos jugadores no se entrenaron con el primer equipo en toda la semana. Sí lo hizo Sandoval, que se quedará inédito el fin de semana.

El once de Anquela podría ser el formado por: Champagne; Diegui, Forlín, Alanís, Javi Hernández, Mossa; Javi Muñoz, Folch; Bárcenas, Joselu e Ibra. El Reus, por su parte, que sólo tiene doce jugadores disponibles del primer equipo, formará con Badía; Bastos, Catena, Mikel, Borja; Gus, Mario Ortiz, Juan Domínguez; Fran, Ricardo y Linares.