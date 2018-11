Joselu: "Tenemos que creernos que somos buenos"

Joselu participó de forma activa en el triunfo ante el Reus: Anotó el tercero aprovechando un rechace a un penalti que había fallado. Pero en su última intervención en el campo, un chut lejano al poste, sintió molestias en la pierna derecha y pidió el cambio. El delantero fue el encargado de atender a los medios esta mañana en Las Caldas.

Las molestias.

"Ahora tengo mejores sensaciones, estoy pendiente de las pruebas pero me encuentro bien, parece que es un susto. Mi sensación es que no va a más, lo tengo dolorido pero a ver qué dicen las pruebas".

Mala suerte.

"Estamos en ese momento que cuesta un mundo marcar. Tuve un poco de maña suerte en esa acción. Notaba alguna molestia antes del tiro pero fue ahí cuando me molestó y pedí el cambio".

Victoria contundente.

"Sabíamos que sería un partido trampa. La gente pensaba que sería fácil pero no lo fue. Si no marcamos pronto en la segunda parte se hubiera complicado. Da confianza al equipo para un choque ante un rival directo como Las Palmas".

Celebración con enfado.

"Fue un poco por todo: el penalti y que me está costando un mundo hacer un gol. Lo celebro con rabia: no estoy contento con el rendimiento que estoy dando. Algo bueno tendré que aportar, pero los delanteros tenemos el gol en la cabeza. Estoy fastidiado por eso".

"No me puedo quejar porque estoy jugando, tengo que agradecerlo. Pero si es marcando mejor para el delantero, para su confianza. Llevaba muchas semanas sin marcar y estaba ansioso".

Palabras de Anquela.

"Estoy muy agradecido al cuerpo técnico y a los compañeros. Anquela como persona es un diez, no sé cómo se lo recompensaré. Agradezco su apoyo".

Ansiedad.

"Nunca me he lesionado, por suerte. He pasado malas rachas, pero sin lesiones. No creo que la molestia sea por la ansiedad de marcar".

El próximo mes de Liga.

"Sabíamos que era muy importante ganar para mantenernos en el pelotón de arriba y viene un calendario con rivales fuertes en la categoría pero estamos capacitados para competir con todos. Hay que intentar mantener la dinámica, no ser un equipo de altibajos".

La confianza.

"Estábamos fastidiados después de lo de Riazor y estas dos victorias nos refuerza. Debemos crecer, creernos que somos buenos y tirar para arriba. Tenemos equipo para hacer un año bonito, para quitarnos las dudas. A ver si mantenemos la dinámica de aquí a que acabe el año".