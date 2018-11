Dos victorias y un caro peaje

El Oviedo descansa ahora con mucha más tranquilidad después de dos semanas con victoria. Nada como ganar para dormir a pierna suelta. Pero la felicidad, rara vez lo es en el fútbol, no es completa. Las lesiones amenazan con alterar el sosiego de Anquela en su día a día. A dos puntos del play-off y con el calendario apretando (los candidatos las Palmas, Almería, Granada y Málaga medirán a los azules antes de cambiar de año), Anquela puede perder a piezas fundamentales por una plaga de lesiones que, vista la reacción, llega en el momento menos oportuno, justo cuando el equipo comenzaba una reacción con destino a los puestos altos de la tabla. Forlín, Berjón y Joselu son los tres focos de preocupación en la entidad carbayona.

Forlín se perderá, por lo menos, un par de meses de competición, por lo que Anquela deberá recomponer su defensa. Las malas noticias aumentan con la situación de Saúl Berjón, no recuperado aún de la lesión que solo le permitió estar 45 minutos ante el Sporting. Con Joselu, hay más optimismo, especialmente por parte del futbolista, aunque no será hasta mañana cuando se sepa a ciencia cierta el alcanza exacto de sus molestias. Es el caro peaje con el que el Oviedo sale de dos semanas que han revitalizado al equipo en la tabla.

La situación más negativa es la de Forlín. El central argentino, asentado en las últimas semanas como central diestro, cayó en el último entrenamiento antes del choque ante el Reus. En un balón dividido, chocó con Tejera y salió malparado. El club mantuvo la calma en un primer momento, confiando en que se quedara en un simple golpe. La convocatoria incluyó a José Martínez, defensa del Vetusta, como solución de urgencia esperando que en la noche previa al partido el estado de Forlín mejorara. No fue así. Las pruebas efectuadas al día siguiente revelaron que el argentino sufre una grave fisura en el peroné de su pierna derecha. El tiempo estimado de baja es de, al menos, dos meses. Un duro golpe a la retaguardia. Con Saúl Berjón se mantiene cierto hermetismo en el seno de la entidad azul. No hay comunicación oficial sobre su lesión pero el temor en el club es que podría perderse las próximas semanas de competición. El extremo pidió el cambio en el choque ante el Mallorca y fue sustituido por Boateng. Se habló entonces de una contractura muscular que le obligó a descansar en Riazor. El objetivo era llegar al derbi, el partido más esperado. Y lo hizo, pero solo aguantó la primera parte. Berjón se reincorporó de forma progresiva la semana pasada al trabajo de grupo pero, tras la sesión del sábado, en la que se marchó antes de tiempo, no entró en la lista. El futbolista permanece pendiente de evolución, pero la sensación es que su baja podría prolongarse las próximas semanas, justo con compromisos ante rivales que pelean por ascender.

El tercer nombre propio es el de Joselu. El delantero notó molestias en el muslo de su pierna derecha en la segunda parte el choque del domingo. La sensación aumentó con el chut al poste del tramo final, acción tras la que pidió el cambio. El futbolista cree que solo se trata de un susto, de una contractura, y descarta, por sus sensaciones, que sea una rotura de fibras (que le alejaría de los terrenos de juego hasta el año que viene), pero serán las pruebas definitivas que se le realicen mañana las que determinen qué tipo de lesión tiene.

A estos tres casos se suma el de Carlos Hernández, de baja desde hace dos semanas con una rotura de fibras en la cara interna del muslo izquierdo. El club habló en su momento de 4 semanas de baja, pero no se quiere correr riesgos con el regreso del futbolista andaluz.