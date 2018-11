La plaga de lesiones no cesa: Joselu, roto, el último en caer

La plaga de lesiones del Oviedo sumó ayer un nuevo afectado. Y ya van diez jugadores diferentes del equipo en los tres meses que van de competición. Joselu, que se retiró del partido del domingo ante el Reus (3-0) con molestias musculares, podría perderse los cuatro encuentros que quedan este año: Las Palmas, Almería, Granada y Málaga. El ariete sufre una rotura fibrilar en el recto anterior de la pierna derecha, según comunicó ayer el club azul.

El delantero era optimista tras el encuentro ante los catalanes, pero las pruebas médicas que se le realizaron ayer confirmaron la lesión. El ariete estuvo en El Requexón en la charla de Anquela previa al primer entrenamiento semanal de la semana en la ciudad deportiva. Con gesto serio, afectado, Joselu se retiró al gimnasio a los pocos minutos. Después mandó un mensaje de optimismo a la parroquia azul. "No puedes cambiar las cosas malas que te suceden en la vida, lo que sí puedes cambiar es la forma de afrontarlas. Un día menos para volver cuanto antes", escribió Joselu en su cuenta de Instagram.

La lesión de Joselu es otro varapalo para Anquela, que tendrá que darle una vuelta al equipo ante la baja del onubense, titular indiscutible. Los percances físicos eran evidentes ayer en El Requexón: únicamente diez jugadores del primer equipo acabaron la sesión de entrenamiento. Boateng no se ejercitó con sus compañeros e hizo carrera continua aparte del grupo, aunque el club explicó que no existe ninguna lesión y podrá estar disponible para viajar a Las Palmas el sábado. Diegui e Ibrahima, con los que había muchas dudas sobre el estado físico, sí entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros, pero no disputaron el partidillo final. Tampoco lo hizo Folch, aunque estos jugadores tampoco tienen lesión alguna y sólo se ausentaron por precaución.

Respecto a la enfermería, son las únicas noticias positivas que recibió Anquela esta semana, ya que había preocupación sobre todo con Diegui, que tras el Reus tuvo molestias musculares evidentes. Con este panorama, Anquela llamó ayer a varios jugadores del Vetusta para poder completar un entrenamiento en condiciones. Estuvieron Josín, Viti y Steven, que fueron convocados el domingo ante el Reus, aunque sólo el extremo de Laviana disputó los últimos minutos. En la sesión de ayer también estuvo Gorka, portero del filial. Anquela dispuso una sesión muy técnica, con varios ejercicios de pases en espacio reducido. Al técnico se le vio molestó con la actitud de sus jugadores en algún momento de la sesión: "Si seguís así, desmontamos y nos ponemos a correr", les llegó a gritar durante el partidillo.

El técnico, principalmente por contar con tan pocos jugadores, dejó pocas pistas para el encuentro ante Las Palmas. El jienense recupera a Tejera tras el partido de sanción, y el catalán volverá al once. La duda es qué hará el técnico con la nueva baja de Joselu. Una opción, que ya utilizó ante el Dépor y que ahora vuelve a ganar enteros, es dotar de un futbolista más al centro del campo, jugar con tres mediocentros y volver a darle la oportunidad a Javi Muñoz, que cuajó un gran partido el domingo ante el Reus. Otra, que parece más improbable, es la irrupción en el once titular de los canteranos. Viti sería el principal candidato para jugar por la derecha supliendo a Joselu, aunque no parece que Anquela tenga en mente tirar de los de casa ante un partido tan importante.