Anquela: "Debemos ser más sólidos; mucho más"

Con Viti, José Martínez y Steven (además de Javi Hernández) como ayuda desde el filial, Anquela tiene completa su lista de 18 jugadores para viajar a Las Palmas. El técnico atendió a los medios en El Requexón tras la sesión a puerta cerrada.

Los tocados.

"Mossa y Boateng entrenaron con normalidad, lo demás será lo conocido".

Buscar la victoria fuera.

"Buscamos ganar, toca ir a Las Palmas y sabemos lo difícil que es. En el inicio de campeonato estuvimos bien fuera de casa, fue un comienzo bueno; ahora llevamos tiempo sin puntuar, en algunos casos haciendo buenos partidos, pero algo hay que mejorar si queremos conseguir algo positivo".

La renovación de Folch.

"Me alegro por él y creo que el Oviedo hace una buena operación. Es importante la tranquilidad a largo plazo. Si todo los años firmas 14 jugadores es que algo haces mal. En los equipos que he estado se nos iban 3 y firmábamos 3. Pero hay que tener paciencia y calma y creer en lo que se está haciendo. En este club creen en lo que se hace. Se renuevan buenos futbolistas. Y el día que se pueda más, que se pueda soltar más la cuerda, intentar fichar algo que marque diferencias. Las cosas se están haciendo muy bien en la parcela económica y la deportiva, poco a poco, irá creciendo".

Los lesionados.

"Lo de Saúl se veía venir, forzó porque el equipo le necesitaba y se rompió. Lo de Joselu es un lance del partido, cuando estás fatigado y haces un mal gesto. Aunque lo de mal gesto cuando la pelota fue al palo€ fue un gran tiro. Hay que esperar".

La plantilla.

"Hay gente que tiene que jugar, que tiene que dar el paso adelante. Estamos participando todos, veo a los jugadores enchufados. Le tocará a gente que no estaba jugando y seguro que dan la cara".

El sistema.

"Tengo claro el planteamiento: como estamos jugando siempre. Luego si tenemos que modificar algo, lo haremos. Las lesiones nos obligan a hacer eso. A mí me gustaría jugar como yo tengo en la cabeza, pero nos falta gente. Intentamos estar lo más equilibrados posible".

Toché.

"Solo le pido estar tranquilo. Lo único que puedo hacer es ponerlo cuando creo que tengo que ponerlo".

Puntos a mejorar.

"Hay que ser más sólidos, mucho más. Yo no me quejo; de los resultados, igual pero de la actitud ,no. Tenemos que ser más sólidos. Es difícil puntuar fuera".

Las Palmas.

"Con Herrera vi que cambió algunas cosas, fue a más ofensivamente, quiso ir a por el partido. En cuanto a futbolistas hizo pocos cambios, porque son todos muy buenos, con experiencia en Primera".

Mercado de invierno.

"No miro más allá del domingo. Luego me pondré a mirar si necesitamos algo o no. Bastante tengo con lo mío. La cuenta me llega hasta Las Palmas. El fútbol da unas vueltas tremendas".

"Estoy muy contento con lo que tenemos y las aportaciones de atrás. Se puede mejorar, sí, pero se necesita mucho dinero. No sé si estamos en esas condiciones, yo creo que no. Estamos mirando muy bien el euro, como creo que se debe hacer".