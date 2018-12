Anquela: "Hay jugadores que deben dar un paso hacia delante"

Juan Antonio Anquela abandona la sala de prensa con una frase que sirve de perfecto resumen de una semana accidentada. "Esta vez, la convocatoria la tenéis fácil", dice con media sonrisa, entre pícara y de resignación. Él hará público algunos minutos después lo que se intuía durante la semana viendo el trabajo en El Requexón: que Tejera entra en la lista por el lesionado Joselu y que José Martínez, Viti y Steven acompañarán a Javi Hernández como refuerzos del Vetusta para completar la expedición. Las lesiones no han dado tregua a Anquela en una semana, la que sigue al segundo triunfo consecutivo, que debía de ser de tranquilidad en la casa azul de cara al partido en Las Palmas.

El primer varapalo llegó el mismo domingo, antes de jugar ante el Reus. Confiaba Anquela en que las horas de descanso aliviarían el dolor de Forlín y que el argentino podría ser de la partida. No fue así por la fisura detectada en el peroné. El martes, el jienense supo que tampoco contaría con Berjón en las próximas semanas por una rotura de fibras en los isquiotibiales de la pierna derecha. Y el miércoles, otro golpe: Joselu también tenía roto el recto anterior de la pierna derecha. Tres piezas fundamentales menos en el intento por colarse en el pelotón de los de cabeza.

"Lo de Saúl sí que lo veía venir: forzó en su momento porque el equipo le necesitaba y se acabó rompiendo. Lo de Joselu pasa en un lance del partido, cuando estás fatigado y haces un mal gesto. Toca esperar", dice el entrenador asimilada la situación.

Cualquier crisis da paso a una oportunidad y, para el entrenador, la de las lesiones permite ahora ver la profundidad de la plantilla. "Hay gente que tiene que jugar ahora y que tiene que dar un paso hacia delante. Estamos participando todos, veo a los jugadores enchufados. Le tocará a alguien que no estaba jugando asiduamente y seguro que lo hará bien", expone. Uno de los ejemplos más claros es Toché. Para el murciano, la operación en el menisco supuso un antes y un después en su trayectoria como azul. Antes, el delantero era indiscutible para Anquela, avalada su candidatura por dos temporadas seguidas con 17 tantos. Pero la lesión de Alcorcón truncó su ritmo. A la vuelta, Linares se había hecho con el puesto y Toché no terminó de recuperar las mejores sensaciones. De cara a este año, la presencia de Ibrahima y Joselu dificultan su acceso al once. Ahora, con el andaluz al margen, puede llegar su momento. "Espero que vuelva la mejor versión de Toché. Yo solo le pido que esté tranquilo. Lo único que puedo hacer es ponerlo cuando creo que tengo que ponerlo".

La mente del entrenador está centrada en el estadio de Gran Canaria. Pero en los despachos se trabaja con un horizonte más amplio. A un mes para que se abra el mercado de invierno, el Oviedo ya sabe que tiene que fichar. La salida de Aarón Ñíguez (y la liberación de su sueldo en el tope salarial) hace que el club azul valore alternativas para apuntalar su ataque. Se busca un media punta o un hombre para la banda. Anquela, que dice no saber nada del tema, sí tiene clara cuál debe ser la forma de actuar: "Siempre digo que yo estoy muy contento con lo que tenemos y las aportaciones de los chicos que vienen desde atrás. Se puede mejorar, sí, pero para ello se necesita mucho dinero. Y yo creo que nosotros no estamos en esas condiciones. El club está mirando muy bien el euro, como se debe hacer".

El equipo viaja esta mañana rumbo a tierras canarias y será en Las Palmas donde realice la última sesión antes del choque. La expedición azul es la misma que la semana pasada con el cambio de Tejera por Joselu y estará compuesta por Alfonso, Champagne, Johannesson, Carlos Martínez, Christian, José Martínez, Alanís, Javi Hernández, Mossa, Folch, Tejera, Javi Muñoz, Boateng, Bárcenas, Viti, Ibrahima, Toché y Steven.