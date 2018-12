La isla de los obstáculos

A favor, la mejor racha de la temporada; la primera vez que el equipo suma dos victorias consecutivas. Y el refuerzo de la victoria más amplia del curso, el 3-0 ante el Reus. En contra, los elementos. La superioridad económica de un rival, Las Palmas, que se ha apoyado en la ayuda por el descenso para formar una gran plantilla. También pesa la racha fuera: los azules han perdido en las últimas cuatro salidas. Y, sobre todo, influye en las expectativas azules el hecho de que cuatro titulares, piezas fundamentales en los esquemas azules, se hayan quedado en casa por lesión. Pero en la imprevisible Segunda División no hay nada escrito de antemano. Por eso, el Oviedo visita hoy (20.30 horas, Gol) el Estadio de Gran Canaria por primera vez en la historia con plenas expectativas de lograr algo positivo. El Oviedo del botiquín busca en la isla la tercera victoria consecutiva.

Un triunfo alejaría las dudas y transformaría automáticamente al conjunto de Anquela en un candidato a las cosas serias. No hay nada como un escenario imponente (Las Palmas aún no ha perdido como local) y un ejemplo ante las adversidades para crecer como equipo. Lo sabe Anquela que en la previa no ha puesto ni un solo pretexto a la hora de analizar el partido. Los azules solo piensan en seguir sumando.

Y para lograrlo, al entrenador carbayón le toca darle otra vuelta de tuerca a su once. Explicó el entrenador el viernes que no piensa variar el rumbo del equipo, dando a entender que el 5-2-3 con carrileros y extremos se mantendrá como dibujo elegido de base y será arriba donde llegarán las novedades más llamativas. Con Joselu fuera durante el próximo mes, a Anquela le toca mover el banquillo. Allí espera su turno Toché, jugador siempre halagado públicamente por el entrenador y que hoy podría gozar de su oportunidad en el césped. Para incluir al murciano, Ibra se podría mover a la derecha. Aunque el equipo puede plantarse en cuanto lo desee en un 4-4-2 con los dos arietes formando arriba, como en la segunda parte ante el Reus. La versatilidad de hombres como Johannesson (carrilero y lateral) o Javi Hernández (central y lateral) permiten un dibujo con variantes. La otra cara nueva del equipo está en el centro del campo, con Tejera recuperando su sitio tras cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amarillas. Javi Muñoz será el sacrificado.

Así, Anquela podría formar de inicio con Champagne; Johannesson, Christian, Alanís, Javi Hernández, Mossa; Tejera, Folch; Ibrahima, Toché y Bárcenas. Completan la convocatoria Alfonso, Carlos Martínez, José Martínez, Javi Muñoz, Boateng, Viti y Steven.

Sin tener tanto calado como en el bando azul, Las Palmas también presenta bajas en el encuentro. A la ausencia por sanción del lateral Álvaro Lemos, se unen los lesionados Momo, Sacko y Peñalba, aunque Paco Herrera sí podrá contar con Ruiz de Galarreta, recuperado de su lesión, aunque no apunta a titular.