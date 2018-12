Anquela: "Omar Ramos irá convocado, pero tenemos que tener paciencia"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, atendió esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón antes del partido de los carbayones mañana ante el Almería en el Tartiere (20.00 horas). El técnico confirmó la presencia en la convocatoria de Omar Ramos, el reciente fichaje del Oviedo; y la caída de la citación de Boateng, que tiene unas molestias. Su lugar en la lista lo ocupará Javi Mier, mediocentro del Vetusta.

Visita de José Aboumrad, hombre de Carso: "Son la referencia del Oviedo, sólo hay que ver cuando ellos entraron como estaba el club y como está ahora. Hay que tener paciencia y es lo que nos dice. Ellos han apostado fuerte y lo único que tenemos es que darles las gracias todos los días por lo que hicieron por este club".

Carlos Martínez, candidato a central: "Es una opción. Valoramos también que está Josín, que está Viti. Estamos pocos, pero compensados, y podemos sacar un buen equipo".

Omar Ramos: "Entrará en la convocatoria, y Boateng se cae porque no está en las plenas condiciones y necesitamos a la gente al cien por cien. Estoy muy contento de que tengamos uno más, un hombre con experiencia, solo hace falta tener la paciencia necesaria. Lleva mucho sin jugar un partido. En el fútbol no te pones la camiseta de Superman y sales volando. Todo requiere un tiempo para madurar como le pasó a Alanís, tuvimos paciencia con él y ahora ha entrado".



Almería, próximo rival: "Saben lo que quieren y en Segunda División todos tienen sus armas. De los que jugaron en Copa estarán mañana uno o dos. Son fieles a una filosofía y lo llevan hasta el final. Mucha gente se espera un san Benito. Juega muy bien. Este año no se han metido una presión".

Las acciones arbitrales del encuentro ante Las Palmas: "Estaba enfadado por otras cosas, cuando hacemos las cosas bien y trabajamos no me enfado. No hay que darle más trascendencia. Llevo mucho tiempo diciendo que a ver si caen de nuestro lado, ojalá que sea así, pero no voy a entrar ni darle más importancia".

¿Qué Oviedo quiere?: "Hay que vivir jornada a jornada y pensar en el partido de mañana. Quiero continuidad en el juego y en el trabajo. Cambiar nombres es otra historia, lo que no debe de variar es la intensidad y el querer ser un buen equipo. Quiero que seamos ambiciosos, pero unas veces se pueden y otras no".