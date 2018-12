Carlos Martínez prueba como central

Carlos Martínez apunta a titular mañana contra el Almería en el Tartiere (20.00 horas). La baja de Christian Fernández, sancionado con un partido tras su expulsión en los minutos finales ante Las Palmas (0-0), provoca que el lateral navarro sea a priori el mejor colocado para ubicarse como central derecho en el dibujo de Juan Antonio Anquela, el entrenador del Oviedo. El técnico azul ensayó ayer en El Requexón los ejercicios tácticos habituales alineando la misma defensa que formó ante Las Palmas (Diegui, Alanís, Javi Hernández, Mossa), con la única novedad de Martínez, que todavía no ha sido titular en Liga con el Oviedo (sí lo fue en Copa ante el Mallorca, en su debut con la camiseta azul), en sustitución de Christian, que no se entrenó con el grupo y aprovecha su sanción para liberar carga muscular tras haber jugado 1220 minutos en 14 partidos.

Martínez se ha desempeñado como lateral derecho casi toda su carrera en la Real Sociedad, aunque la posición de central no es nueva para él y podría adaptarse. La altura (1,89 metros) es uno de los factores clave que podría provocar que Anquela se decidiese por la opción de Martínez. Otra de las alternativas que tiene el jienense sobre la mesa ante la baja de Christian es darle la alternativa a Josín, el prometedor central del Vetusta que ya fue convocado ante Las Palmas, aunque se quedó sin minutos. Pero por lo ensayado ayer por el técnico en El Requexón no parece que el ovetense esté de inicio en los planes para afrontar el importante choque ante el Almería, en el que el Oviedo intentará sumar por cuarta jornada consecutiva tras dos victorias y un empate. El canterano no formó en ningún momento de la sesión con los teóricos titulares.

Anquela, en los ejercicios tácticos, estuvo muy encima de Martínez, corrigiéndole movimientos defensivos, sobre todo los relativos a la presión, así como la salida de balón desde atrás. El navarro, uno de los fichajes de este verano, sólo ha disputado 25 minutos en Liga, repartidos en dos partidos (18 en el derbi ante el Sporting y 7 el domingo pasado ante Las Palmas). Si mañana sale de inicio, sería su primera titularidad en competición regular en casi tres años.