Anquela: "El revés ha sido grande, pero no puedo decir que no hemos peleado"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, se ha mostrado disgustado en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Almería. Ha reconocido que el equipo no estuvo fino atrás y que no supo crear las ocasiones necesarias para remontar. Esta ha sido su comparecencia.

Valoración del partido. "Hemos salido bien. Hemos hecho un buen gol. Luego el rival ha ido arriba. Hemos concedido terreno. En el primer gol concedimos un centro que no debemos permitir. Y el segundo un tiro desde la frontal. Luego ha sido un querer y no poder. El rival ha sabido jugar su partido"

Facilidades atrás: "No hemos sabido controlar el partido. No nos ha dado tiempo. En dos o tres minutos hemos tirado el trabajo en mucho tiempo. Hay que levantarse. No queda otra"

¿Qué le faltó al equipo en la segunda parte?: "Más clarividencia en los metros finales. Y triangular un poco más. No es fácil atacar a un equipo bien compuesto. El Almería ha concedido poco. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero no ha podido ser".

¿Un paso atrás?: "Es evidente que es un paso atrás. Teníamos mucha ilusión puesta en este partido. Queríamos sumar los tres puntos y no hemos podido. El Almería ha hecho bien su trabajo. No se le puede poner ningún pero".

Clasificación. "Aquí, como en todos los lados, la gente mira la clasificación desde el primer día. Queremos estar ahí. Sabemos que queda mucho. En el fútbol lo único que interesa es el presente. Y el presente es este. Teníamos mucha ilusión. El revés ha sido grande. Pero no queda otra cosa que levantarse. No puedo decirle a mis chavales que no han peleado. Hoy no hemos estado acertados atrás en la primera parte y en la segunda arriba no hemos sido clarividentes"

Debut de Omar Ramos: "Ha salido en un momento difícil. Espero que aporte y nada más".

Bajas. "Nunca me he quejado de eso. Pero es evidente que tenemos mucha gente fuera. La segunda tarjeta€ no lo sé. No hay que darle más vuelta. La semana que viene será otra historia. Estamos muy tristes"

Árbitro. "No hay ningún problema. Yo no tengo que hablar de esto. Si dices cosas que te vas a arrepentir. Es difícil llevar un partido. Un árbitro no puede desquiciar a un equipo. Mucha parte de culpa es nuestra. Los árbitros tienen que saber lidiar y llevar un partido. Y hoy por momentos nos desquició. Eso es culpa nuestra. Estábamos avisados".