Boateng, molestias físicas en su peor momento

El centrocampista del Oviedo Richard Boateng está pasando por su peor momento desde que fichó por el club azul. A la escasa participación en los últimos partidos se le une ahora unas molestias musculares que le han hecho causar baja en la convocatoria para medirse hoy al Almería. El ghanés, no obstante, completó ayer el entrenamiento con el grupo sin ningún problema evidente, aunque Anquela confirmó después de la sesión que no ve al jugador al cien por cien como para ir citado. La semana pasada, antes de viajar a Las Palmas, Boateng también arrastró molestias en varios entrenamientos, pero acabó entrando en la lista para jugar ante los canarios, aunque no disputó ningún minuto.

Boateng comenzó la temporada siendo titular y gozando de la confianza de Anquela. Jugó de inicio durante las seis primeras jornadas, pero ha perdiendo importancia en el equipo paulatinamente. El cambio de sistema a dos centrocampistas le condenó definitivamente y ni con la baja de Tejera logró recuperar su sitio. El pasado mes de noviembre sólo completó cuarenta y ocho minutos en tres partidos (Mallorca, Deportivo y Oviedo). Boateng, tipo alegre y querido en la plantilla azul, evidencia en las últimas semanas en El Requexón que su estado de ánimo no se parece en nada al de principios de campaña.