Prueba de fiabilidad

El momento deportivo es lo suficientemente dulce como para seguir masticándolo esta tarde en el Tartiere. El Oviedo, aupado tras la victoria en el derbi ante el Sporting -7 puntos de 9- recibe hoy al Almería (20.00 horas, La Liga 1,2,3 TV) en un duelo propicio para continuar la escalada rumbo a los puestos de play-off. Llega un equipo en horas bajas -sólo una victoria en los últimos cinco partidos-, apaleado en la Copa del Rey por el Villarreal (8-0) y que sufre sobremanera cuando sale de Almería.

Los de Anquela aspiran a seguir siendo fiables en casa y además no se pueden dormir (en el club ya se sitúa el objetivo en el ascenso), ya que aunque el paso hacia adelante es evidente los puestos altos de la tabla siguen lejos: cuatro puntos los separan de la última plaza que da acceso al play-off y la distancia hasta el primero se dispara a los diez. El Oviedo, tras el cabreo insular por el arbitraje ante Las Palmas, llega al duelo contra los andaluces con un preocupante panorama de bajas -un total de seis- ampliado ayer a Richard Boateng, fuera de la lista de convocados por unas molestias y sustituido por Javi Mier, centrocampista del Vetusta. Una cara nueva también aparecerá esta tarde en el Tartiere, al menos en el banquillo del Oviedo. Omar Ramos, reciente fichaje carbayón, entró ayer en la lista de 18 convocados tras completar únicamente cuatro entrenamientos con su nuevo equipo.

A las bajas por lesión -Joselu, Forlín, Berjón, Carlos Hernández y Boateng- se les suma la sanción de Christian Fernández, expulsado en Las Palmas, que provoca que, salvo sorpresa de última hora, Carlos Martínez vaya a formar parte del once titular de Anquela por primera vez en Liga. La del navarro es la opción número uno del jienense para sustituir a Christian como central derecho y mantener de inicio el sistema de carrileros, aunque el canterano Josín está en la recámara como segunda alternativa. El resto del once, en principio, será el mismo que empató ante Las Palmas. Anquela tiene un "plan B" táctico por si el partido se atasca, más aún contra un rival que planteará un partido muy defensivo en el Tartiere. Durante la semana el jienense probó también un esquema con cuatro defensas (en ese caso Martínez pasaría al lateral derecho y Diegui se ubicaría como extremo). El cambio de sistema del Oviedo en un partido que se complica ya sucedió en el último encuentro en casa ante el Reus (3-0) y no es descartable que vuelva a pasar hoy si el cerrojazo que plantea Fran Fernández, el entrenador del Almería, funciona en el Tartiere. También será novedad en casa la posición de Tejera, más adelantada de lo habitual por la vuelta al once de Javi Muñoz (el Comité de Apelación anuló ayer la cuarta amarilla que vio en Las Palmas). La alineación del Oviedo ante el Almería sería la formada por: Champagne, Diegui, Carlos Martínez, Alanís, Javi Hernández, Mossa, Folch, Javi Muñoz, Tejera, Bárcenas e Ibra.

El Almería, por su parte, quiere superar hoy el mal trago de la Copa, apalizados los andaluces por el Villareal, aunque jugando con los menos habituales. En la defensa almeriense estará Owona, exjugador azul durante dos temporadas en Segunda B (2011-2013). El Almería es un conjunto fetiche para el Oviedo en las últimas campañas: pleno de victorias en casa desde el ascenso a Segunda División en 2015.