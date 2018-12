Anquela: "Quiero que seamos ambiciosos"

Al entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, no se le ha pasado del todo el enfado por las acciones arbitrales (dos posibles penaltis no señalados) en el empate ante Las Palmas (0-0) de la semana pasada, pero la siguiente piedra de toque es el Almería esta tarde en el Tartiere (20.00 horas). "Cuando hacemos las cosas bien y trabajamos no me enfado, sí por otras cosas. No hay que darle más trascendencia. Llevo mucho tiempo diciendo que a ver si caen de nuestro lado (las acciones arbitrales), ojalá que sea así, pero no voy a entrar ni darle más importancia", dijo ayer Anquela en El Requexón.

El objetivo inmediato es ganar al Almería e intentar escalar puestos en la clasificación, pero el entrenador del Oviedo, que ayer repitió su clásico discurso, no se quiere salir del guión: "Hay que vivir jornada a jornada y pensar en el partido de mañana (por hoy). Quiero continuidad en el juego y en el trabajo. Cambiar nombres es otra historia, lo que no debe de variar es la intensidad y el querer ser un buen equipo. Quiero que seamos ambiciosos, pero unas veces se pueden y otras no". No dio muchas pistas Anquela, al que últimamente no se le ve muy cómodo en sus comparecencias. Sí dejó entrever que Carlos Martínez formará hoy como central sustituyendo a Christian (Apelación le mantiene la expulsión en Las Palmas), aunque también resaltó a Josín y Viti, canteranos. Estamos pocos, pero compensados, y podemos sacar un buen equipo", aseguró.

Anquela tuvo buenas palabras hacia el Almería ("saben lo que quieren y en Segunda todos tienen sus armas. Son fieles a una filosofía y lo llevan hasta el final"), y también desgranó sus impresiones sobre José Aboumrad, que ayer estuvo en El Requexón. "Ellos (el grupo Carso) son la referencia del Oviedo, sólo hay que ver cuando ellos entraron como estaba el club y como está ahora. Hay que tener paciencia y es lo que nos dice. Ellos siempre están mirando para arriba y es lógico, porque el fútbol es así. Han apostado fuerte y lo único que tenemos es que darles las gracias todos los días por lo que hicieron por este club", apostilló Anquela, que esta tarde ante el Almería aspira a continuar la racha positiva y acumular la cuarta jornada consecutiva sumando puntos con el Oviedo.