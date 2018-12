Diegui, capitán: "La derrota no provocará ansiedad"

El vestuario del Oviedo hizo autocrítica ayer tras la derrota ante el Almería en el Tartiere. No obstante el grupo quiere pasar página y que el partido de ayer sólo suponga perder tres puntos. "Nos pusimos por delante muy pronto, pero nos relajamos y nos remontaron. El equipo compitió bien, fuimos a por el partido incluso con diez. A ver de cara al futuro como sienta esta derrota", explicó Diegui Johanesson, capitán del Oviedo ayer en el Tartiere, que habló sobre el árbitro, que desesperó a los jugadores, "hubo muchas interrupciones, como capitán que fui hoy le dije que a ver si podía frenar esos parones y eso nos perjudicó", dijo el canterano.

Diegui explicó los goles en contra del Almería: "El primero fue un pequeño despiste y el segundo es un muy buen gol. Un tiro cruzado imparable". El lateral fue de los más destacados del Oviedo en la derrota: "Personalmente me encuentro bastante bien, pasar por el banquillo me vino bien para despejar la mente. Tengo que seguir peleando y trabajando. Hay compañeros que están trabajando bien, pero todos jugaremos". El capitán finalizó su mensaje mandando un mensaje de tranquilidad: "Para nada creo que esta derrota provoque ansiedad, duele perder en casa, pero esto es fútbol. Son 42 jornadas y hay que llegar con vida a las últimas diez, que son las importantes".

Mossa, goleador en la derrota, cree que los goles del Almería se podían haber evitado: "Son situaciones evitables, seguro que el míster lo trabaja durante la semana. Hemos generado situaciones, quizá no demasiado claras, pero nos ha faltado el remate". No quiso Mossa profundizar mucho en el arbitraje: "Juzgarlo vosotros mismos, es una situación que se viene repitiendo en casa pero no quiero entrar, porque no va a cambiar nada".