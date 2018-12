Anquela: "Es un paso atrás, pero no queda otra que levantarse"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, no escondió su decepción por un revés duro e inesperado. El técnico reconoció que el equipo dio demasiadas facilidades atrás y que le faltó claridad en ataque.

"Entramos bien en el partido Hicimos un buen gol nada más empezar y luego hemos cedido terreno. En el primer gol que encajamos concedimos un centro que no debemos permitir. Y el segundo, un tiro desde la frontal. Luego ha sido un querer y no poder. El rival ha sabido jugar su partido y se ha llevado los tres puntos". Preguntado si el equipo había dado facilidades atrás dijo que "no supimos controlar el partido. No nos ha dado tiempo. En dos o tres minutos tiramos todo el trabajo que habíamos hecho. Ahora, hay que levantarse. No queda otra".

Con respecto a lo que le había faltado al equipo en la segunda parte, aseguró que "más clarividencia en los metros finales y combinar un poco más. No es fácil atacar a un equipo bien compuesto. El Almería ha concedido poco. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero no ha podido ser".

Anquela indicó que "la derrota es un paso atrás, es evidente. Teníamos mucha ilusión puesta en este partido y encajamos una derrota ante un equipo que aprovechó sus ocasiones y luego concedió muy poco.

Con respecto al arbitraje dijo que "por momentos nos desquició, pero es culpa nuestra. Estábamos avisados".