La plantilla, sin fisuras, confía en la reacción

La plantilla azul regresó ayer por la mañana al trabajo en El Requexón con la dura derrota ante el Almería (1-2) todavía candente. El ambiente del grupo, pese a lo sucedido el sábado, era alegre. Buenas caras en los futbolistas, las bromas habituales y varios aficionados en El Requexón presenciando el entrenamiento de los de Anquela, al que se le vio muy activo en la sesión, algo que no suele ser habitual en una jornada inmediata a un partido. El ánimo de los jugadores es positivo porque desde la plantilla se cree que la derrota del sábado es sólo un traspiés, y confía el grupo en la reacción ante el Granada el siguiente fin de semana. Lo dicen de puertas para dentro y también para afuera.

Anquela pudo contar ayer en la sesión con todos los jugadores disponibles a excepción de Carlos Martínez, que no saltó al césped para evitar posibles sobrecargas. Precisamente el navarro fue el encargado de dar la cara ante los medios tras perder en el Tartiere. Martínez jugó el sábado ante el Almería su primer partido como titular en la posición de central derecho, aunque a los 36 minutos de partido pasó al lateral.

El navarro, que llevaba casi dos años sin jugar de inicio en competición regular, se ve más cómodo en esa posición. "Está claro que de lateral me encuentro más cómodo porque es la posición en la que siempre he jugado. Ayer (por el sábado) me tocó de central y no tengo ningún problema. Llevaba mucho tiempo sin jugar de titular. Me encontré bien e intenté hacer las cosas lo más fáciles posibles. Ojalá pueda seguir jugando. Después de tanto tiempo necesito ritmo para poder ir encontrándome bien". El vestuario, pese a la derrota, tiene un ánimo optimista y cree que el trabajo realizado acabará dando sus frutos. Lo comentaron varios jugadores tras el encuentro y Martínez firmó ayer ese discurso. "Las derrotas siempre afectan. El sábado tenemos una salida complicada frente al Granada, que es uno de los mejores equipos, pero es una motivación y tenemos que verlo así. El equipo está dando buenas señales, tenemos un buen campo para volver a coger sensaciones y traer los tres puntos", afirmó Martínez.

El parte de bajas del equipo no parece que vaya a mejorar esta semana. El único de los lesionados que trabajo ayer en el césped de El Requexón fue Saúl Berjón, que hizo carrera continua. Boateng, que se perdió el partido por molestias, trabajó con el grupo.