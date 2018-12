Anquela: "Cuanto más ilusión ponemos, peor nos salen las cosas"

Juan Antonio Anquela ha atendido hoy a los medios tras el entrenamiento a puerta cerrada de esta mañana. El entrenador se muestra confiado en que los suyos luzcan la mejor versión en el choque ante el Granada, en la última visita del año.

Lesionados.

"Vamos a recuperar a Carlos (Hernández), aunque no sé si jugará o no de inicio. Los demás, siguen igual. Hay que tener cuidado con Carlos, tiene ganas, pero vamos a valorar la situaçión hasta último segundo. Boateng está para jugar también".

La semana.

"He insistido en que cuanta más ganas de hacerlo bien y más ilusión ponemos, peor nos salen las cosas. El otro día hicimos lo más difícil y no supimos convivir con esa circunstancia. He insistido en mirar el debe y el haber en cuanto goles. Es lo que les digo".

La competición.

"Siempre estamos prevenidos, alerta: el Almería nos podía ganar y nosotros a ellos, pero teníamos ilusión y ganas y no supimos hacer las cosas bien. Fuimos blandos y concedimos. El que concede no tiene nada que hacer en esta categoría".

El trabajo.

"Nosotros trabajamos bien cada semana. El comienzo de semana es duro, porque lo tuvimos cerca, pero no es una situación nueva. Cuando el año pasado teníamos la oportunidad de dar un paso adelante no lo concretamos. Este año ya tuvimos una. Sé de las dificultades de cada partido en esta competición".

El filial.

"Se combina con tranquilidad. Lo he repetido mil veces: hicimos una plantilla corta para echar mano de los chavales del filial. Cuando los tengamos que coger, los pediremos. Primero está la gente que ha venido aquí, que tiene la responsabilidad".

Presión.

"Siempre hay angustia, hay que estar tranquilo, a mí no me afecta, espero que a los chavales tampoco. Cada semana es como si se acabara el mundo. Hay que tener tranquilidad, hay que partir de una base sólida. Aquí si no hay problemas, se buscan".

El ejemplo.

"Cada partido es un mundo, pero el de Las Palmas es un buen camino. Es un rival muy diferente en casi todo. No sé si vale el mismo guion. Pero que sepamos la linea a seguir".

El estilo.

"La semana pasada jugamos de dos maneras diferentes, y sino está Carlos seguiremos por el mismo camino. Esto es sota, caballo y rey.

El Granada.

"Es el líder. Está ahí por méritos propios. Es serio, juega bien, sabe lo que quiere en cada momento y nadie le ha regalado nada. Viene de ganar 0-1 dos partidos fuera con una solvencia tremenda".

El Reus.

"En una Liga seria como ésta, extraña su situación. Son historias que no debemos olvidar. El dinero hay que administrarlo muy bien para que no pasen cosas así. Me extraña en una Liga así".