El futuro de Anquela, en el aire: Elías decidirá si dirige contra el Málaga

El futuro de Juan Antonio Anquela depende de México. Arturo Elías, yerno de Carlos Slim y máximo representante del Grupo Carso, será el que tome la decisión de forma inmediata. La mala racha de resultados, con las dos últimas derrotas consecutivas, han situado al técnico en el disparadero. Los defensores del trabajo de Anquela en el club se debilitan y Elías podría tomar una decisión drástica en busca de la reacción inmediata. En el caso de activar el plan para una alternativa, los rectores del club lo tienen claro: la apuesta iría dirigida a un entrenador con experiencia, capaz de guiar la nave azul hacia los puestos de cabeza, el lugar para donde está pensado el proyecto. Javi Rozada, técnico del filial completaría la operación, actuando de puente hasta la llegada del nuevo técnico, aunque no se valora que tome las riendas del primer equipo de forma definitiva.

Anquela vive sus horas más difíciles en Oviedo. La derrota ante el Granada, en una actuación convincente, no es el origen del problema, sino la trayectoria errática de un equipo que ve cómo, poco a poco, se aleja de los puestos de honor.

El tropiezo de Los Cármenes sitúa a los azules en la 12.ª plaza, a seis puntos de los puestos de play-off, el objetivo fijado por el máximo accionista. A pesar de que el juego del equipo no fue malo en Granada, la situación no mejora con el paso de las jornadas. Ya el sábado, Arturo Elías expresó a los rectores del club su preocupación por la trayectoria de los azules y les emplazó a una conversación telefónica que tendría lugar ayer para tomar las decisiones oportunas. Al cierre de esta edición, la conversación con Elías aún no había tenido lugar, pendiente de las obligaciones del mexicano en su país. Será el yerno de Slim, como siempre sucede con las decisiones de calado, el que dictamine si el periplo de Anquela en el Oviedo ha tocado a su fin o si dispone de una nueva oportunidad ante el Málaga.

De optar por el relevo, el club parece dispuesto a hacer un esfuerzo por contratar a un entrenador de experiencia. Aún tiene margen en el tope salarial, para hacerlo. Es un técnico con el que ya se habrá contactado previamente para conocer su disponibilidad en el caso de que el banquillo quedara libre.

El último nombre en la ecuación es el de Rozada, técnico que mantiene al Vetusta en zona de play-off en Segunda B. Si Anquela sale, el asturiano dirigiría al primer equipo hasta que el club cierre la contratación de un nuevo entrenador. Lo que aún no está definido es el plazo en el que desarrollaría su actividad. La labor de Rozada podría estar limitado a algunas sesiones de entrenamiento o, incluso, abarcar también el choque del sábado ante el Málaga. Tras ese partido, el Oviedo no jugará otro partido de Liga hasta 16 días después, en Soria. El nuevo inquilino del banquillo dispondría de tiempo para empezar a plasmar su idea de fútbol.