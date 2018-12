Vallina: "Con Anquela hay que tener paciencia, estas decisiones son dinero"

El presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, ha asegurado esta tarde en la Junta de Accionsitas que "la idea" es que Anquela, técnico azul cuestionado en las últimas horas por los malos resultados, siga entrenando al equipo aunque pierda el sábado frente al Málaga. Así lo ha manifestado al final de la Junta de Accionistas en declaraciones a los periodistas: "Le hemos dicho que tranquilidad. El fútbol los resultados son importantes. No me gusta hablar de ultimátum", ha dicho. "Anquela ha demostrado que está muy a gusto. Yo creo que va a seguir. La idea es que Anquela siga aunque pierda", ha añadido en respuesta a varias preguntas. Vallina, sin embargo, ha reconocido que Arturo Elías, responsable de las decisiones en el Oviedo, está "preocupado" con la trayectoria del equipo.

Antes de estas declaraciones, durante la Junta y en respuestas a los socios, Vallina se ha manifestado así sobre el técnico jienense. "Hay que tener paciencia. Estamos en una Liga muy igualada. Los resultados no se están dando. No hemos jugado tan mal. Me estoy metiendo en un jardín. Hay que tener paciencia y tranquilidad. Esperar a que los resultados se den. Y recuperar a los jugadores lesionados. Las decisiones se tomarán en coordinación con la dirección deportiva y con lo que quiera Arturo. Estas decisiones siempre son dinero".

La Junta, a la que han asistido 85 socios y que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Oviedo, ha estado marcada por la cuestión deportiva y por otras cuestiones del club. En el aspecto económico ha habido un éxito rotundo: los accionsitas del Oviedo volvieron una vez más a avalar a Carso al aprobar por unanimidad las cuentas de la pasada temporada y el presupuesto para la próximo curso, cifrado en 14,7 millones de euros. Vallina ha recordado lo avanzado hace semanas: que la temporada que viene el Oviedo llegará a la deuda cero, lo que le permitirá crecer en otros aspectos del club.