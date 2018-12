Javi Hernández: "Anquela está con el equipo a muerte"

El Oviedo trabajó esta mañana con la presencia de Boateng y Carlos Martínez con el grupo, además de los jugadores del filial Gorka, Jero, José Martínez, Javi Mier, Jimmy, Marcelo, Sandoval, Viti y Steven. Al término de la sesión, Javi Hernández atendió a los medios.

El regreso.

"Con ganas de volver a jugar. Le di vueltas a la jugada de la expulsión porque no me esperaba la segunda amarilla, no quise ir con mala intención. El árbitro no lo vio así y me expulsó. Cosas para aprender".

La derrota de Granada.

"Al equipo lo vi bien, empezó compitiendo al líder, a un buen equipo. Hicimos buen partido, supimos jugar. Hay acciones en las que bajas un poco pistón y el rival te puede pasar por encima. Ellos la tuvieron y la aprovecharon, y con 1-0 es más difícil".

La moral.

"Estamos con ganas de darle la vuelta la situación después de dos derrotas. Podemos hacerlo este fin de semana".

El entrenador.

"Anquela está con el equipo a muerte, trabajando, metiendo intensidad. Esperamos que esto se transmita el sábado.

Vacante en el lateral.

"Mossa tiene cinco amarillas y hay una oportunidad. Yo puedo jugar de lateral o de central, veremos qué pasa. A mí me gustan las dos posiciones, no me decanto por ninguna de las dos, me gustan las dos".

Defensa de 4 y de 5.

"Con los cinco estamos más arropados aunque pierdes algo más arriba, pero con 4 siempre debemos quedar con 3 atrás defendiendo".

El Málaga.

"Viene de arriba, es un gran equipo, se ve en la tabla. En el Tartiere con nuestra gente salimos más motivados, pero los rivales en Segunda son todos muy fuertes".

Los veteranos.

"Tienen experiencia en esto y tiran de los que tenemos menos. Debemos estar todos unidos, que lo estamos".

Balance 2018.

"Ha ido la cosa bien y espero que acabe de la mejor forma con una victoria. A los Reyes les pido que las cosas sigan tan bien y que ojalá vaya todo de cara y quedemos lo más arriba posible".