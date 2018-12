Anquela: "Estoy totalmente convencido de que vamos a salir de esta"

Juan Antonio Anquela atendió a los medios esta mañana tras la sesión a puerta cerrada en El Requexón. El Oviedo encara un duelo muy importante ante el Málaga, el último del año.

Encuentro difícil.

"Partido muy importante. ¿Mi futuro? No eso a mí no me preocupa, solo que el Oviedo gane. Yo no he engañado a nadie. No he dejado de trabajar nunca. Por no ganar, pero por el resto de cosas no me pueden poner ni un 'pero'.

Cuestionado.

"A veces no vale ni la experiencia, esto es fútbol. En Oviedo la inmensa mayoría están con mi persona. Eso para mí es importantísimo. Voy a pelear como hice toda mi vida. Sé cómo funciona este juego".

El vestuario.

"No damos la sensación de muertos, jamás. Sé que podemos estar más o menos acertados, tener su día o no, pero creen en lo que hacemos".

El Málaga.

"En Segunda, todos los rivales son duros, independientemente del rival. Viene un señor equipo y están arriba por sus números".

Los merecimientos del Oviedo.

"El partido de Las Palmas, por ejemplo, pudimos tener algo a favor nuestro en el último minuto. Con el Almería dejamos de jugar bien cinco minutos y lo pagamos caro. En Granada hicimos méritos para no venirnos de vacío. Aquí lo único que valen son los resultados".

2018.

"No he evaluado aún. Nos faltó poco el año pasado para acabar entre los 6 primeros. Esta temporada tuvimos momentos. Y hemos tenido problemas. Y no los he comentado, otro entrenador estaría llorando aquí. No he tenido a Saúl Berjón, Forlín, Joselu, Carlos Hernández€ No he llorado ni lo haré. Y son cuatro titulares. No me quejo, seguimos peleando. Se han afeado unos números en las dos últimas jornadas que nos ponía donde debíamos. Cuando estemos todos, competiremos; y cuando no, toca pelear".

La lesión de Ibra.

"Es una raya más para el tigre. Otro más. Tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos. Estoy totalmente convencido de que vamos a salir de esta. No tengo la más mínima duda".

El Tartiere.

"Sé de unos que no van a fallar nunca. Otros, no sé. Como en todos los sitios. Solo miro a los que no fallan".

Mensaje del club.

"Aquí no hay ninguna semana normal. Hablo todas las semanas con la gente del club, me exponen su punto de vista y yo el mío. A mí me dicen que siga haciendo lo que hago, que trabaje y que procure ganar".

Los resultados.

"Hace dos semanas era bueno y ahora€ Así está montado. El fútbol se ha convertido en lo que sale en la tele que se sientan unos en un lado y otros en el otro y se pelean. Es lo que vende".