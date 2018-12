Anquela: "En el club me dicen que siga trabajando y que procure ganar"

Mientras el choque ante el Málaga (que será dirigido por Arcediano Monescillo, del colegio castellano-manchego) puede suponer una especie de plebiscito sobre la labor de Anquela al frente del Oviedo, el técnico afronta el choque con el ánimo intacto. Dice sentirse avalado por la grada. Cuando se le pregunta qué Carlos Tartiere espera mañana, el técnico responde confiado: "Sé de unos que no van a fallar nunca. Otros, no sé lo que harán. Pasará como en todos los sitios. Pero yo solo miro a los que no fallan".

Después, en otro instante de la rueda de prensa, el jienense hizo una nueva referencia a la opinión que, según su criterio, tiene la grada con su labor al frente del equipo. "A veces, para triunfar no vale ni la experiencia, esto es fútbol, es muy complicado", explica antes de entrar en materia sobre el pensamiento del aficionado: "En Oviedo, la inmensa mayoría están con mi persona. Ya no solo como entrenador, sino como persona. Eso, para mí, es algo importantísimo. Solo puedo decirles que voy a pelear como he hecho toda mi vida. Sé cómo funciona este juego". Y cierra su razonamiento hablando de la situación del deporte actual: "Hace dos semanas era bueno y ahora... El fútbol se ha convertido en eso que se lleva en la tele, cuando se sientan unos en un lado y otros en el otro y se pelean. Eso es lo que vende".

Ante el Tenerife, el sábado 12. La Liga hizo ayer públicos los horarios de la 21.ª jornada en Segunda División, en la que el Oviedo recibe al Tenerife, un conjunto que navega alejado de su objetivo al comienzo de curso. El choque se disputará en el Carlos Tartiere el sábado 12 de enero, el primero de 2019 en el municipal ovetense, a partir de las 20.30 horas y será retransmitido por el canal Liga 1,2,3.