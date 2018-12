Un punto que sostiene a Anquela

El Oviedo logró un empate ante el Málaga que sostiene a Anquela en el banquillo. El técnico jienense, que afrontó el partido con la amenaza de su despido, posibilidad que se barajó en los estamentos del club tras la derrota en Granada, gana tiempo y afrontará el 2019, tras el parón navideño, con una vida extra. Ese tiempo será fundamental para recuperar algunos de los numerosos lesionados con los que cuenta la plantilla. A las cinco bajas por lesión que tenía ayer se unieron Omar Ramos-lesionado en el calentamiento-, Toché y Viti, todos ellos por lesiones musculares, una situación que tiene poca explicación por más que el técnico trate de minimizarla.

El empate ante el Málaga alarga la mala racha de resultados de los azules. El Oviedo lleva cuatro partidos sin ganar, con dos puntos de doce posibles, aunque ayer hizo más méritos que el Málaga para llevarse los tres puntos. No lo logró porque falló las dos ocasiones más claras del partido. En la primera de ellas, David González impidió el gol, tras un primer disparo de Viti que desvió en primera instancia Munir, en el tramo final de la primera mitad, y en la segunda fue el poste el que evitó el gol de Viti, tras un disparo cruzado del canterano, tras una buena combinación entre Steven y Diegui.

El Málaga decepcionó en el Carlos Tartiere. Los andaluces, terceros clasificados, con doce puntos más que los carbayones, no justificaron su posición en la tabla. Fue un equipo más preocupado con mantener el resultado inicial que de ir a por el partido. Apenas tuvo el control del juego, salvo en el tramo inicial de la segunda mitad, y sus ocasiones fueron contadas, aunque ninguna de ellas tan claras como las que dispuso el equipo de Anquela. La entrada al campo de Ontiveros le dio otro aire, pero al final se diluyó ante un Oviedo que fue mejor, pero al que le condenó su falta de acierto en los últimos metros.

La primera mitad fue muy igualada, con poco juego y escasas ocasiones. El Oviedo tuvo más el balón, pero careció de la profundidad necesaria para generar claras ocasiones ante la portería de Munir ante un Málaga que ofreció un buen orden defensivo, pero poco más, ya que sus opciones ofensivas fueron siempre anuladas por un Oviedo que concedió muy poco en defensa, prueba de ello es que a excepción de un remate de cabeza flojo de Diego González, a la salida de un córner, que atrapó bien Champagne, sus únicos recursos fueron lanzamientos desde fuera del área sin ningún tipo de peligro para los azules.

El Oviedo, consciente de sus limitaciones, especialmente en ataque, no tuvo prisa con el balón, aunque esa circulación lenta favorecía a un rival con un buen orden defensivo al que era muy difícil sorprender. Los azules insistieron en las entradas por la banda izquierda, con un activo Javi Hernández, que fue el jugador que generó más peligro, pero le faltó acertar en el último pase para haber generado verdaderas situaciones de peligro ante la portería de Munir. El Málaga también antepuso el control del balón y apenas arriesgó en ataque para no perder su buen orden defensivo.

La mejor ocasión de la primera mitad cayó del lado de los azules. En el minuto 33 un buen pase en profundidad de Folch sobre Viti fue aprovechado por el canterano para ganar en la carrera a Ricca y disparar cruzado. Munir desvió lo justo el balón y Bárcenas que venía en carrera no acertó a rematar, desviando en última distancia el balón Diego González en la misma raya de gol.

En el tramo inicial de la segunda mitad, el Málaga dio un paso adelante y tuvo más el control del balón, pero poco a poco se fue diluyendo ante un Oviedo que seguía firme atrás y trataba se sacar rentabilidad a sus escasas aproximaciones al área rival. Con la entrada de Steven por Toché, que se sumó a la larga lista de lesionados, el partido entró en el tramo decisivo en el que los azules volvieron a disponer de otra clara ocasión para quedarse con la victoria. Fue de nuevo el canterano Viti el que tuvo en su botas el tanto de la victoria, pero su disparo, tras una buena combinación previa entre el propio Viti, Steven y Diegui, se estrelló en el poste derecho de la portería de Munir.

El Málaga no ofrecía ninguna respuesta y se conformaba con mantener un empate que también pareció contentar a un Oviedo consciente de que si no se puede ganar un partido, lo mejor es no perderlo. Aún así los azules tuvieron la última opción para llevarse la victoria en el último suspiro del partido, pero el disparo de Boateng se marchó fuera. Es un punto que da vida a Anquela, pero que no saca al equipo de la mala racha de resultados.