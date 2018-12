Berjón: "Hay que ascender, lo tengo clarísimo"

El extremo del Oviedo Saúl Berjón aprovechó esta mañana el parón navideño para visitar Fundoma y pasar un rato con los niños del campamento del club azul. Tras la visita Berjón valoró el estado actual del equipo y los últimos malos resultados. El ovetense, que no juega desde el derbi asturiano por lesión, confirmó que estará de vuelta tras el parón y también reafirmó el objetivo del equipo que ha marcado el club: ascender este año a Primera División. Estas han sido las palabras hoy de Berjón.

Su estado físico: "Ya estoy bien, espero volver para la siguiente jornada. Hay que empezar a entrenar cuando nos marquen los entrenadores y a ver que tal me voy encontrando".

La situación del equipo desde fuera: "Yo lo veo bien, estamos jugando bien. Los resultados no están llegando, pero mientras estemos jugando así seremos un buen equipo. Desde fuera se sufre más, los nervios aumentan. Estoy deseando volver. El otro día tuve que ir convocado, no era lo primordial que yo jugase, fue circunstancial".

Agradece el apoyo de la afición: "Lo más importante es ir todos de la mano, cada vez se cumple bastante más. Estamos eternamente agradecidos a toda la gente que apoya al equipo, que anima. Es lo único que sirve para conseguir algo bonito".

El descanso para desconectar: "El parón viene bien, para la cabeza las piernas y para todo. Hay que seguir así y vamos a por ello".

Como ve a la plantilla y al entrenador, cuestionado en las últimas semanas: "Con muchas ganas, jugando de la manera como estamos jugando es cuestión de tiempo que lleguen las victorias. No tenemos ninguna suerte, cada vez que pega al palo va para fuera. Con el año nuevo cambiará".

La plaga de lesiones: "Ya estuve en otro equipo hace años que cayeron muchos jugadores. Hay que tener tranquilidad, los que están entrando lo hacen bien o incluso mejor".

Balance del 2018: "No fue lo que yo quería, me hubiese gustado ascender en verano. No se dio, este año las sensaciones son buenas pese a los últimos resultados".

¿Qué le pide al 2019?: "Ascender. No tengo ningún problema en decirlo. Hay que ascender, es lo que todos queremos".

Berjón acaba contrato este año y quiere quedarse en el Oviedo: "No tenemos ningún problema, yo quiero quedarme y el club quiere que me quede. Cuando haya que hablar se hablará, pero no cuento con jugar en otro equipo que no sea el Oviedo".