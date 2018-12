El Oviedo renueva a Carlos Hernández

El central del Oviedo Carlos Hernández, un fijo en el equipo desde su llegada procedente del Lugo el año pasado, ha alcanzado un acuerdo con el club azul para ampliar su contrato. Según distintas fuentes, el acuerdo es total y sólo falta anunciarlo de forma oficial, algo que podría ocurrir en las próximas horas. La idea inicial es que el central jienense, que acaba su vinculación con los azules en junio del año que viene, renueve al menos por dos temporadas más, hasta el verano del 2021. La buena predisposición de las dos partes -el jugador quiere seguir y el club valora mucho a Carlos- ha sido fundamental para el buen entendimiento. "Tenemos un principio de acuerdo. Hay buena sintonía y Carlos está muy contento en el Oviedo", afirmó a ayer el representante de futbolista, Álvaro Aicua, en conversación con este diario. Aicua dejó aún la negociación abierta, porque quiere que sea el Oviedo quien anuncie el acuerdo, pero descartó de forma tajante la posibilidad de que Carlos Hernández fichase por otro equipo de Segunda División.

La edad del futbolista ha sido clave para la renovación: Carlos tiene 28 años y bastantes temporadas a alto nivel por delante. El central fue indiscutible para Anquela el año pasado, que siempre ha defendido públicamente su rendimiento (lleva 45 partidos y seis goles en año y medio). Esta temporada su problema ha sido una lesión muscular en el duelo ante el Zaragoza, con su posterior recaída. Esta campaña, de 20 partidos posibles (contando el encuentro de Copa del Rey), Carlos sólo suma siete encuentros. La campaña pasada se ganó el puesto en la segunda jornada de Liga contra el Almería y sólo se perdió cuatro partidos, tres de ellos por sanción. Fue, además una de las armas ofensivas del Oviedo de Anquela por su poderío en las acciones a balón parado, y acabó la temporada con un total de seis goles. En la actual, sin embargo, no ha estrenado su casillero con el Oviedo. El de Carlos no es el único proceso de renovación en el que está inmerso el Oviedo, teniendo en cuenta que muchos jugadores importantes de la primera plantilla acaban contrato el próximo verano. Folch renovó a finales del mes pasado (dos temporadas más otra opcional por objetivos) y otros podrían seguir el mismo camino. Berjón, que podría ser el siguiente, desveló ayer su idea de seguir en el club azul la próxima temporada: "No tenemos ningún problema, yo quiero quedarme y el club quiere que me quede. Cuando haya que hablar se hablará, pero no cuento con jugar en otro equipo que no sea el Oviedo".