Toché: "A 2019 le pido llevar al Oviedo a lo más alto"

Tras la primera sesión del año, Toché fue el encargado de atender a los medios en El Requexón. El capitán afronta el año con los mejores deseos para el oviedismo.

Sus molestias.

"Ante el Málaga sufrí una pequeña sobrecarga y decidí pedir el cambio. Pero ya estoy perfecto, está olvidado".

Los lesionados.

"Vamos recuperando efectivos, tenemos ganas de estar todos juntos. Hemos tenido un año con problemas físicos, lo más importante es que nos vayamos recuperando".

¿Cómo afronta 2019?

"Lo afronto como cuando lo dejamos, con las mismas ganas. Nos vino bien desconectar porque el fin de año fue duro. Tuvimos una mala dinámica y nos vino bien el parón. Venimos con ganas, ojalá tengamos un 2019 excelente para todos".

"Queremos engancharnos a la zona buena, tener sensaciones positivas, que no las hemos tenido en los últimos partidos. Intentar ir a Soria, con la mejor versión, y coger dinámica buena de puntos".

Sus deseos para el nuevo año.

"En lo colectivo pido lograr el objetivo del club, el que todos pensamos y sabemos cuál es: Llevar al Oviedo a lo más alto. En lo personal, 2018 no fue bueno, así que pido mejorar: coger racha buena de goles, tener ocasiones, encontrarme mejor".

Su estado.

"De aquella lesión en el menisco de la temporada pasada me recuperé rápido. La rodilla no me ha vuelto a dar problemas. Lo que pasa que tras aquella lesión el equipo estuvo bien y Miguel (Linares) jugó de una forma fenomenal. Desde el banquillo es complicado hacer números. Este año en el inicio me encontraba bien, pero me lesioné. Los compañeros han aprovechado su oportunidad y desde el banquillo es más difícil. Seguiré trabajando para ponérselo difícil al entrenador y tener mi oportunidad".

"No queremos ganarnos el puesto con una lesión. Ante el Málaga me tocó salir, lo intenté hacer lo mejor posible. Siempre pondré el esfuerzo para el equipo, y si tengo la recompensa del gol, mucho mejor. Ojalá pueda seguir haciendo goles".

Las lesiones.

"En algunos momentos las lesiones nos han lastrado. Pero tenemos gente en la plantilla que cumple. Se han cebado un poco, algunas semanas con 4 o 5 bajas que no es lógico. Lo hemos afrontado de forma positiva, no ha sido excusa. Lucharemos con lo que tenemos".

La defensa.

"En algunos partidos nos han llegado con facilidad. En otros, no. Contra el Málaga nos faltó fortuna".

Los Pajaritos.

"Es muy difícil. Estadio frío, un lunes€ Tenemos muchas ganas de ganar, son puntos muy necesarios. No queremos meternos en la zona baja. Vamos con el pensamiento de ganar".