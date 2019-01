Un Vetusta triunfal remonta en El Requexón a la Cultural de Durango (3-1)

El Vetusta logró una meritoria victoria esta mañana en El Requexón ante la Cultural de Durango (3-1) en el primer partido del año (último de la primera vuelta) tras remontar un gol inicial de los vascos. Con este triunfo en el día de Reyes el filial del Oviedo cierra un primer tramo de Liga formidable, superando cualquier expectativa y anclado a los puestos de play-off.

Los de Rozada, que han completado la mejor primera vuelta en la historia del Vetusta, marchan sólo a seis puntos del Racing, líder indiscutible de la categoría.

Javi Rozada hizo algunas modificaciones esta mañana y en el centro de la defensa formaron Josín y Prendes (primera titularidad del curso) y Ugarte se quedó en el banquillo.



El once inicial fue el formado por: Lucas Díaz; Lucas, Josín, Prendes, Lobato; Lolo, Cortina, Alarcón, Borja, Mier y Ernesto. Los ovetenses entraron bien al partido y a los pocos minutos pudieron adelantarse en un rechace que no acertó a meter Borja Sánchez.

No pasó mucho más en una primera parte en la que el dominio se alternó entre los dos equipos, aunque el Vetusta no logró encontrar su juego pese a la insistencia. La segunda parte comenzó con los ovetenses mandando y creando buenas ocasiones y cerca estuvo Javi Mier de adelantar a los de Rozada. A los quince mimutos de la segunda parte llegó el gol del Durango, tras una buena internada de Amorrortu y un disparo cruzado. El Vetusta no se amilanó, Rozada movió el banquillo dando entrada a Sandoval y en una falta botada por Lobato llegó el gol del empate tras un cabezazo de Ernesto.

Poco después, en otra estrategia, esta vez en un córner, Lolo cabeceó a la red y puso por delante al Vetusta. Los ovetenses pudieron asegurar el resultado en varias acciones de peligro, y en los últimos instantes de partido metieron el tercero de penalti, transformado por Lolo, bigoleador, tras una clara mano. Con este resultado el Vetusta se sitúa tercero con 35 puntos a falta del partido del Barakaldo.