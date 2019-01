Temor en la enfermería: Berjón puede perderse varios partidos

El Oviedo se ha encontrado con un nuevo revés en la enfermería, que parecía que iba a dar una tregua con el inicio del año, pero que ha golpeado donde más le duele al equipo: en Saúl Berjón. El ovetense padece una fuerte tendinitis en su pierna izquierda que no cesa y que ya le privó del duelo de Soria, le privará salvo milagro del partido del sábado ante el Tenerife y puede que de alguno más (Extremadura y Zaragoza, ambos fuera, son los siguientes duelos). En el club hay preocupación con la nueva lesión del extremo (32 años, 33 en mayo), que no juega desde el derbi ante el Sporting del 17 de noviembre, va ya para dos meses. A diferencia de lo que ocurrió en noviembre, cuando el club anunció a través de un parte oficial la rotura de fibras que le dejó fuera de concurso, esta vez no hay comunicado concreto. "Tiene una molestia. Se le inflama el tendón y no le permite ir hacia adelante", aseguró Anquela en la rueda de prensa previa al partido de Soria. El técnico azul señaló entonces que no se trataba de una recaída sino que la tendinitis es en la otra pierna, en la izquierda. El futbolista, que trabajó en las vacaciones de Navidad para ponerse a punto, está pendiente de evolución, pero de momento la inflamación persiste y hay temor de que la baja pueda prolongarse más allá de Tenerife, duelo que los azules deberán afrontar de nuevo sin uno de sus mejores futbolistas.