Anquela: "Me gustaría jugar con Joselu de segundo punta"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, valoró esta mañana la situación del Oviedo en El Requexón antes del importante partido mañana ante el Tenerife en el Tartiere (20.30 horas). Visiblemente contento tras la victoria ante el Numancia, Anquela dejó entrever que repetirá el mismo sistema que utilizó en Soria (los carrileros) y se guardó sus cartas sobre la posible titularidad de Joselu ("es una posibilidad, pero estoy contento con el rendimiento del otro delantero"). Estas fueron las palabras de Anquela esta mañana.

El estado físico de los lesionados: "Los mismos. Saúl, Ibra y Forlín. No tenemos ningún problema más".

El ánimo del grupo: "La victoria en Soria nos ha serenado momentáneamente, que es importante. Sobre todo, por como fue y donde fue. Jugar en Soria no es fácil, es un campo complicado y tuvimos la fortuna de ganar. Nos tiene que fortalecer".

Un partido importante ante el Tenerife, en una jornada plagada de duelos directos: "Sí€En esto del fútbol yo trato de mirar y acordarme de cosas. Del Tenerife al principio de temporada todo el mundo decía que era para estar arriba, porque lo es. Ahora ellos mismos hablan de salir de abajo. El Tenerife, con super equipos, hace no mucho ha bajada a Segunda División B. Así que€Y el Tenerife ha jugado la UEFA y al Madrid le ganó alguna Liga. Esto es la Segunda, equipos hechos para una cosa que luego se meten en un sitio y nos saben moverse. Eso es lo primero que hay que jugar".

Cambios respecto a Soria: "No lo sé€Bueno, sí lo sé. Pero ya me conocéis, y si me conocéis ya sabéis por dónde va el tema".

La titularidad de Joselu es una posibilidad: "Sí, es evidente. Pero yo no estoy descontento para nada con el trabajo del delantero. Tenemos variantes y soluciones, la pena es que me queda uno fuera. Estoy convencido de que el que salga lo hará bien".

Toché o Joselu: "Son distintos, uno tiene unas características y el otro otras. A mí Joselu me gustaría de segundo punta, pero todavía no estamos en esa tesitura. Estamos jugando con uno, vamos a fortalecernos y a seguir creciendo si podemos".

Una victoria cambiaría el balance de la primera vuelta: "Tres puntos más y estaríamos más tranquilos. Todos queremos más y pensamos que somos más guapos de lo que somos. A veces eso te ayuda a coger autoestima. Tenemos que ser ambiciosos, queremos ganar. A ver si somos capaces de seguir dando el nivel que el equipo ofrece en los últimos partidos".

La baja de Saúl es la que más condiciona: "Sí, sí, es evidente. Saúl es algo distinto, pero incluso estando él hemos jugado con este sistema. El que sale lo hace bien, otras cosas, porque no le puedes pedir lo mismo, pero lo hace muy bien".

¿Qué Tenerife espera?: "Sólo hay que mirar los nombres; los futbolistas que tiene. El Tenerife es un grande. Hay 17 que han estado en Primera y ascender quiere todo el mundo. Lo único que hay que intentar es sumar lo más rápido posible y luego ya se verá".

Los goleadores en Soria, los defensas: "Quien sea, me gustaría que los metiesen los delanteros. Lo importante en el mundo del fútbol es ganar, no hay más, solo eso. Lo único que vale es eso"

El fútbol le debe al Oviedo: "El fútbol no debe nada. Moralmente puedes decir nos deben€El fútbol no tiene sentimientos. Cada día es lo que hay y hay que seguir y seguir. Si vienen malas te agachas y sufres y si vienen buenas a intentar que sean cuantas más mejor. No hay otro misterio".

La celebración viral de Christian en Soria: "No sé lo que ha pasado. De Christian me espero todo, lo bueno, lo malo€(risas). Es como es. La pena es que hay mucha gente que no lo conoce como persona. En el campo ya€ahí lo sabemos todo el mundo y ya lo valoramos. A la persona se le conoce fuera, cuando no lleva la camiseta. Ojalá todo el mundo lo conociese".

El club y los jugadores hablan abiertamente de ascenso: "Me parece muy bien, cada uno es libre de hablar de lo que quiera. En eso no voy a entrar. La palabra ascenso sé lo que cuesta. No he tenido la suerte de ascender a Primera como entrenador, a Segunda División sí, cinco veces. He jugado un par de liguillas de ascenso y no tuve la suerte. Como futbolista ascendí y es lo más bonito del mundo. Pero hay que ser consecuente. Repito que somos 17 que quieren estar arriba, nosotros somos uno más. Pero no tiene otro misterio, todos queremos eso".