Joselu apunta a titular contra el Tenerife

Juan Antonio Anquela escondió sus cartas en la semana previa al encuentro ante el Numancia (2-3). Ensayó el jienense con un esquema de cuatro defensas durante los entrenamientos en El Requexón y en Soria alineó el sistema de carrileros. La baja de Saúl Berjón a última hora, parece, condicionó los planes de Anquela. Esta semana los ensayos han ido en la misma dirección, pero, independientemente del dibujo, ante el Tenerife la novedad puede llegar en los actores elegidos. Joselu, ya totalmente recuperado de la lesión muscular ante el Reus (3-0) que le mantuvo cuatro partidos alejado de los terrenos de juego, tiene opciones de regresar al once titular de Anquela mañana ante los tinerfeños en el Tartiere (20.30 horas).

La necesidad de mayor pegada arriba propiciada por la sequía de los arietes azules -los defensores Javi Hernández, Christian y Carlos fueron los goleadores en la épica victoria en Soria- favorece la candidatura del onubense, que ya ante el Numancia completó más de veinte minutos y tuvo una ocasión muy clara de gol que finalizó en un blando disparo. Toché, que atraviesa un mal momento anotador, sería el sacrificado respecto al encuentro en Soria si Anquela repite dibujo contra el Tenerife. Si Joselu vuelve de delantero al once -hoy es el último entrenamiento antes del partido-, regresaría a su posición favorita, la que no pisa desde finales de octubre, en el encuentro ante el Nàstic en el Nou Estadi (2-1). Anquela ha ido alejando del área de forma progresiva a Joselu. La fecha importante fue en el encuentro ante el Mallorca en el Tartiere (1-1), en la primera titularidad en Liga de Ibrahima, que se ganó la confianza de Anquela tras varios partidos saliendo desde el banquillo. La irrupción del senegalés (lesionado actualmente por una rotura fibrilar) desplazó a Joselu a la banda derecha, una posición no del todo desconocida para el futbolista, pero que se aleja de la de delantero centro, donde prefiere jugar, como ha dicho en varias ocasiones, aunque siempre ha puntualizado que no tiene problemas en acoplarse allí donde le mande su entrenador. La baja de Ibrahima por lesión parecía abrirle las puertas en el encuentro en Soria. Entre semana, incluso, ensayó como teórico titular en la posición de mediapunta en el esquema de 4-2-3-1. Al final el elegido fue Toché, ya que Anquela tampoco estaba por la labor de correr ningún tipo de riesgo con un jugador, Joselu, que salía recientemente de una lesión. Mañana, en el primer partido en casa de 2019, el andaluz puede tener su oportunidad de inicio. Joselu, con sus tres tantos, es una de las esperanzas goleadoras del Oviedo para buscar el ascenso.