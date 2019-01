... Y volver a ganar

La tristeza de fin de año del Oviedo dio paso a la épica en el primer encuentro de 2019. La victoria en Soria ante el Numancia (2-3), conseguida de forma agónica cuando el encuentro moría, sobre todo, mejoró los ánimos del grupo y "serenó" el ambiente azul (lo dice el propio Anquela), muy caldeado en diciembre. En este panorama de teórica tranquilidad en la campaña irregular que hasta ahora protagoniza el Oviedo llega hoy el Tenerife al Tartiere (20.30 horas, La Liga 123 tv) para medir el poderío de los carbayones. Se enfrentan dos conjuntos que quieren ascender, pero que aún no han puesto verdaderos argumentos sobre la mesa como para confirmar los objetivos.

El encuentro de esta tarde, el último de una primera vuelta llena de vaivenes, puede actuar de perfecto termómetro del equipo azul, que en estos momentos navega en la mitad de la tabla, a la misma distancia del play-off -su objetivo inmediato- que de los puestos de descenso.

Necesitan los de Anquela un empujón en el Tartiere, un escenario del que se están escapando más puntos de lo que cabía esperar (mismo número de empates que de victorias: 4) en el único encuentro en enero que disputará el Oviedo en casa. Además, una victoria azul -sería la segunda vez que se sumasen dos triunfos seguidos- acercaría a los de Anquela al pelotón de arriba en una jornada llena de duelos directos entre los gallitos de Segunda, una categoría que podría romperse por arriba esta campaña. Vistos los precedentes, puede pensar el Oviedo, el Tenerife es el rival idóneo para dar un golpe encima de la mesa. Los canarios naufragan fuera de la isla, donde no han conseguido lograr ni una sola victoria en lo que va de campaña (5 derrotas y 5 empates). Hoy, en tierras norteñas, y en un estadio del que preocupa -y mucho- el estado del césped, el Oviedo de Anquela intentará salir a someter a los de Oltra a las primeras de cambio. No parece que el jienense, que no puede contar con Berjón, Forlín e Ibra por lesión, planeé excesivos cambios respecto al once que ganó en Soria, aunque la principal novedad puede llegar en el frente de ataque. Anquela le ha dado vueltas en las últimas horas y Joselu tiene muchas posibilidades de ser titular en la delantera azul. En ese caso el sacrificado sería Toché. El resto del once, en principio, sería el mismo que formó contra el Numancia. El sistema, volátil esta campaña -más de tres dibujos distintos, con incluso varios cambio en un mismo partido- apunta a volver a ser el de los carrileros, con Viti repitiendo tercera titularidad consecutiva. Así pues, Anquela podría formar ante el Tenerife con: Champagne; Diegui, Carlos Hernández, Alanís, Christian Fernández, Javi Hernández, Folch, Tejera, Bárcenas, Viti y Joselu.

El Tenerife, 16.º clasificado, a cinco puntos del Oviedo -7.º límite salarial, ligeramente superior al azul- está inmerso en el mercado de invierno (dos salidas y dos incorporaciones, que no estarán hoy en Oviedo) y llega a Asturias con la baja obligada por sanción de Suso. Milla, centrocampista de calidad que comanda el juego tinerfeño, es el jugador que mueve al equipo de Oltra, que apuesta por tener el control de los partidos pero es vulnerable atrás. Fuera de casa ha recibido 16 tantos. El balón parado de los tinerfeños, como el del Oviedo, es una de sus armas.