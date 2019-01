El Vetusta pierde ante el Barakaldo por un discutido penalti en el último minuto

El Vetusta perdió esta mañana de la forma más cruel frente al Barakaldo (0-1): de penalti en el último minuto de partido, transformado por Sergio García. El colegiado apreció un agarrón en un córner que indignó al público de El Requexón, unos 400 aficionados, que entraron en colera tras la polémica jugada. El Vetusta perdió la oportunidad de situarse tercero, adelantando al Barakaldo, en un partido en el que lo más justo hubiese sido un empate, a tenor de lo propuesto por los dos equipos. El encuentro fue trabado, con dos equipos que demostraron porque están arriba en la clasificación. El técnico azul cambió a casi toda la defensa respecto al último partido, con Lolo y Ugarte de centrales y Jorge Mker de lateral derecho ante la ausencia de Lucas.

En la primera parte el Vetusta tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador. Incluso le anularon un gol por fuera de juego, tras un remate de Lolo de cabeza. El Barakaldo no aportó nada a nivel ofensivo en una primera mitad en la que Jimmy fue el mejor de los azules. Con empate se fue el encuentro al descanso y el Vetusta comenzó la segunda parte con mucha intensidad, buscando la portería del Barakaldo. El encuentro era trabado y muy físico, sin casi opciones. Pero los carbayones, a base de empuje, tuvieron 3 ocasiones clarísimas, en un cabezazo de Ugarte, un peligroso tiro en el área de Alarcón, y un mano a mano que Ernesto no acertó a meter. El Barakaldo se estiró en los últimos minutos y agobió a la defensa del Vetusta. En el último minuto, en un córner, llegó el penalti que le dio la victoria a los vascos. El colegiado apreció un agarrón de Casi, que no se lo podía creer. Sergio García metió con temple y así llegó la tercera derrota del Vetusta en la campaña, que sigue cuarto, en puestos de play-off.