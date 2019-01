Otra lesión muscular para el Oviedo: Omar Ramos, rotura en el bíceps

Las lesiones del Oviedo no paran. El club confirmó esta mañana que Omar Ramos, que se incorporó recientemente a la disciplina azul, sufre una rotura en el bíceps femoral derecho. Omar Ramos entró en el once ante el Tenerife precisamente por Viti, que se lesionó en el calentamiento, aunque del canterano todavía no hay parte médico y se desconoce el alcance de su dolencia. La de Omar es la última lesión en un primer tramo de campaña en el que ya se ha lesionado más de la mitad de la plantilla, con varias recaídas incluidas. Las lesiones del tipo muscular han sido las dolencias más repetidas. Ahora mismo se encuentran lesionados: Berjón, Forlín, Ibrahima y Omar Ramos, a espera de saber lo que tiene viti.