El Oviedo no vacía la enfermería

El fulgurante inicio de 2019 del Oviedo -único equipo de la categoría que ganó los dos encuentros- tiene su próxima parada en el lejano Almendralejo -más de 600 kilómetros-, donde los azules comenzarán la segunda vuelta ante el recién ascendido Extremadura. La plantilla azul, tras la sesión voluntaria del lunes, regresó ayer al trabajo en una mañana gélida en El Requexón y Anquela no recibió buenas noticias de la enfermería. Las bajas se siguen acumulando en una temporada en la que las lesiones están lastrando al equipo.

En el entrenamiento regenerativo de ayer, con poca intensidad, casi sin ejercicios de balón, dirigido en todo momento por el preparador físico Marcos Marcén, quedando Anquela en un segundo plano, no estuvieron los dos últimos caídos, Omar Ramos y Viti. El primero tuvo que entrar en el once por la lesión del canterano en el calentamiento y a los 26 minutos también se marchó lesionado. Ramos, en playeros, estuvo en El Requexón, pero no llegó a saltar al césped y, aunque no hay parte médico oficial, parece complicado que pueda llegar al encuentro del domingo. A Viti no se le vio en la ciudad deportiva del Oviedo.

Estas dos ausencias se unen a las de los jugadores lesionados hace semanas: Berjón, Forlín e Ibra. Sólo el delantero senegalés saltó ayer al césped e hizo trabajo aparte con el readaptador del club Nacho Gonzalo. Su presencia el domingo en Almendralejo, salvo sorpresa de última hora, está descartada. Tampoco estuvo en el verde de El Requexón Saúl Berjón, que según explicó el club hace días padece una tendinitis. Por ese motivo causó baja ante el Numancia hace dos semanas en el último entrenamiento semanal, pero en el club y en el cuerpo técnico, como ya informó este periódico la semana pasada, había temor a que se perdiese varios partidos. El ovetense, una de las principales armas de Anquela, tampoco parece que estará disponible para el domingo. Forlín es el jugador con la lesión más importante, una fisura de peroné que le tendrá apartado de los terrenos de juego previsiblemente hasta el mes de marzo.

El lateral Mossa, suplente los dos últimos partidos, no se ejercitó con el resto de sus compañeros y durante varios minutos hizo carrera continua en El Requexón. Se retiró pronto, llevándose la mano a la parte posterior del cuádriceps derecho, aunque el club matizó tras el entrenamiento que se entrenó a parte por precaución. El valenciano, ante la baja de Christian Fernández ante el Extremadura, al ver la quinta amarilla contra el Tenerife, se perfilaba como titular en el carril izquierdo (regresaría Javi Hernández a la posición de central). El Oviedo regresa esta mañana (10.30 horas) al trabajo en El Requexón y Anquela, otra vez, deberá ensayar alternativas ante las previsibles bajas del equipo carbayón.