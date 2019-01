Anquela medita la vuelta de Toché en Almendralejo

Una semana más, como es habitual esta temporada, el entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, está obligado a rehacer el once titular ante las bajas que asolan al equipo, con un total de cinco lesionados, a lo que se le suma la sanción de Christian Fernández por acumulación de amarillas. El frente ofensivo es la zona más afectada, con Ibrahima, Berjón, Viti y Omar Ramos fuera. El técnico azul tiene varias opciones encima de la mesa para recomponer el once que juegue contra el Extremadura el domingo en Almendralejo (20.00 horas), pero la alternativa con más posibilidades es la vuelta al once titular de Toché, el capitán del equipo, que el sábado pasado ante el Tenerife (1-0) se quedó en el banquillo, dándole paso a Joselu como delantero centro.

Cortada la progresión de Viti con una nueva lesión y con Omar Ramos también roto, Joselu podría volver a desplazarse desde la delantera a la banda derecha para dar sitio al ariete murciano. Ésa es la idea inicial del técnico. Anquela no tiene muchos candidatos para jugar de extremo –sólo tiene a Bárcenas– por lo que Joselu en banda, algo habitual esta campaña, gana enteros para el domingo (ayer lo ensayó en El Requexón). Más alejado parece que otro jugador del Vetusta ocupe la vacante de Viti en el once titular.

Ayer, en el entrenamiento de los azules, Anquela tuvo que llamar a varios jugadores del filial para completar la sesión. Estuvieron, entre otros, Ernesto y Alarcón, que suelen desempeñarse de extremos, aunque el primero de ellos ya está aclimatado a la posición de 9 con Javi Rozada. Parece complicado, no obstante, que Anquela tire de ellos incluso para la convocatoria, ya que los dos jugadores, ambos mayores de 23 años, no podrían regresar al filial si debutan con el primer equipo. Jimmy, Josín y Steven fueron los otros canteranos que estuvieron ayer con Anquela. Lo que parece tener claro el jienense es el sistema, con un dibujo con carrileros que hoy por hoy pinta intocable en sus planes. Aunque en los ejercicios tácticos Anquela dividió el grupo en dos, ensayando con uno de ellos (la prueba con el segundo no pudo hacerse al alargarse la sesión) un dibujo con cuatro defensas y dos delanteros. En esa situación Joselu se desempeñaría por detrás de Toché. "Quiero ver a Joselu de segundo punta", dijo Anquela hace poco, aunque no esté en sus planes mudar el esquema.

La parcela ofensiva no es la única que sufrirá cambios en Almendralejo para buscar la tercera victoria consecutiva del curso. Mossa, sacrificado en los dos últimos partidos por la irrupción de Javi Hernández en la posición de carrilero, volverá al once. La defensa, en el resto de puestos, no tendrá más sorpresas, con Diegui, Carlos, Alanís, Javi Hernández y el propio Mossa.