El Alcalde anuncia la implantación de lámparas para el césped y asientos de color azul en el Tartiere

El Alcalde, Wenceslao López, ha anunciado nuevas inversiones sobre el Carlos Tartiere, una decisión que se hace pública tras no someter a aprobación esta mañana la propuesta para ampliar la cesión de las marcas al Real Oviedo. López ha matizado que la decisión tomada en la junta de gobierno se debe a que "la propuesta de contrato tiene que ser aprobado por junta de gobierno y después la trasladaríamos al Oviedo. Lo que hacemos ahora es anticipar al club el borrador de la propuesta". Sobre la postura azul, López defiende que "la directiva y el presidente no han manifestado nunca su desacuerdo, sino al contrario". Sin embargo, desde el Oviedo se mantiene la postura de que no llegarán a acuerdo alguno hasta que no tenga en su poder los resultados de una tasación encargada el pasado octubre.

Tras reunirse con directivos del club azul y revisar las obras para la mejora del césped, el Alcalde explicó las nuevas propuestas para el Carlos Tartiere. "Hay un problema permanente por la orientación del campo. El uso de lámparas puede servir para mejorar el césped. Venimos a concretar esa medida, qué sistema emplear y su tamaño. Será bueno para mejorar el césped", expuso sobre la primera de las medidas. "También queremos ultimar las inversiones de 2018, que será en lámparas y en una propuesta que surge del club para poner el color azul a todos los asientos del estadio", añadió.

Preguntado por los plazos para la implantación de ambas medidas, el regidor explicó que las lámparas "lo ideal sería tenerlas para el invierno que viene" y los asientos azules "si sobra dinero de lo invertido en las lámparas".