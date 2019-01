El Alcalde quiere acelerar la cesión de las marcas

El cuarto punto en el orden del día en la junta de gobierno del Ayuntamiento que se celebra esta mañana es claro al respecto: "Cesión de uso de marcas y dominio de internet relacionado con el Real Oviedo". Su inclusión responde al deseo del Ayuntamiento, o más bien de parte de sus miembros, de acelerar un acuerdo que lleva meses negociándose para que las marcas pasen a la propiedad del conjunto azul. Un problema destinado a solucionarse. Pero la situación está lejos de ser resuelta. El Oviedo mantiene inalterable su postura de esperar a los resultados de una tasación que encargó en octubre antes de tomar cualquier posición. La situación se complica aún más por las desavenencias en el propio Consistorio: Somos, una de las patas del tripartito, ha anunciado que no votará a favor de la cesión, aunque sin definir su propuesta al respecto.

La oferta, elaborada tras un informe de la abogacía consistorial y adelantada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 8 de diciembre, consiste en la cesión durante seis años de las marcas del Oviedo a cambio de 240.000 euros. El propio alcalde, Wenceslao López, telefoneó a Jorge Menéndez Vallina, presidente del Oviedo, antes de la junta de accionistas del club el pasado 19 de diciembre para trasladarle la propuesta.

Su posible aprobación, que no está clara ya que Somos asegura que no dará su voto, sería un mero trámite formal para que, a continuación, se trasladara a fiscalización. Fuentes del Ayuntamiento matizaron ayer que la propuesta solo será sometida a votación si antes de la junta de gobierno se recibe la aprobación del Oviedo. Quedaría entonces un último paso, de máxima dificultad por lo visto en los últimos meses: el visto bueno de la entidad azul. Pero el Oviedo no está en ningún caso dispuesto a abonar esa cantidad y en esas condiciones.