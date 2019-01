Anquela: "Como no estemos preparados para competir, ni empataremos"

Juan Antonio Anquela analizó la actualidad del Oviedo tras la sesión a puerta cerrada en El Requexón. El técnico hizo un repaso de los lesionados y de las intenciones de los azules de cara al choque frente al Extremadura del domingo.



Los lesionados.

"Tenemos que esperar al último entrenamiento, hay alguno con problemas. Pero creo que jugarán. Somos cautos con Mossa. No nos quejamos. Estamos preparados para competir, lo demostramos semana a semana".

"Saúl va despacito, tranquilitos con él. Esperemos que se recupere porque es muy importante. Hizo un esfuerzo grande por jugar un partido, él no se borra nunca. Debería haber dado un pasito atrás. Tiene piernas fuertes. Cuando no está bien, no debe jugar. Pero quiso, hay que parar a veces".

"Miramos, analizamos lo que pasa. Es un mal generalizado en muchos equipos. Se compite al límite. Y cuando se hace, puede pasar. En todos los partidos de Copa ha caído alguno. Es normal. A este nivel vas al límite. Cuando tienes un problema hay que parar".

"Espero que vayamos recuperando gente. Que acabe la racha. Hay que aguantar, no es cuestión de una semana, llevamos mucho tiempo así. El que sale lo hace bien e intentamos minimizar los daños".

"Ibra y Forlín están bastante mejor. Lo de Viti es poca cosa, pero hay que cuidarlo y mimarlo. Antes del partido ante el Tenerife le preguntamos: ¿Estás para jugar? Y contestó: "Tengo un poco de miedo". Nada más. Hay que quitárselo".

El Extremadura sin el Pichichi.

"Han hecho tres fichajes más. El último en casa le ganó al Alcorcón, al menos goleado. Hace las cosas muy bien. Ya lo vimos en la primera vuelta, debimos ganar bien y no lo hicimos. Pueden notar la baja de su delantero pero tienen muchos jugadores y muy buenos".

Los cálculos.

"Solo interesa sumar, si lo haces recortas a los de arriba. Vamos a intentarlo. Sabemos las dificultades. Como no estemos preparados para competir, tendremos muchos problemas".

"Los puntos son los que hay. Si te quedas mirando atrás, mal vas. Hay que ir a competir. Si no competimos, ni empatamos. Jugamos ante un muy buen equipo. Con mucho criterio".

Goles en contra.

"Ha habido partidos en los que nos meten goles imparables. También concedimos a balón parado. Nos han llegado poco pero claro. Intentamos trabajarlo, mejorarlo.

El trabajo.

"En 17 o 18 partidos hemos hecho esfuerzos de máxima intensidad por encima de los rivales. Eso me enorgullece. Hay que ir al límite, si cae otro guerreo saldrá".

Ganar otra vez.

"Lograr tres victorias seguidas sería la 'repera'. Muy importante. Pero hay que jugar, competir. Pelear y correr. Si no lo hacemos, tendremos muchos problemas. No tendremos ninguna opción. Y luego apelar al factor acierto. Todos los equipos estamos muy parejos.

Carlos Martínez.

"El once lo tengo perfilado, pero esperaremos a mañana. Carlos Martínez vuelve a la convocatoria y tiene muchas posibilidades de jugar. Si está bien físicamente ninguno ha jugado los partidos que ha jugado él en Primera. En ese vestuario es el que más partidos tiene en Primera. Eso no se olvida. Solo debemos esperar que esté bien físicamente. En Granada estuvo más que bien, pero solo nos quedamos con una acción".