Anquela: "Ganar tres partidos seguidos sería la repera"

En la última pregunta de la rueda de prensa, tras una intervención pausada, más analítica que de costumbre, Anquela sacó su versión más expresiva. Lo hizo para defender el rol de Carlos Martínez, uno de los jugadores menos empleados en el presente curso. "Vuelve a la convocatoria y tiene muchas posibilidades de jugar", anunció, antes de incidir en la defensa de su pupilo: "Si Carlos está bien físicamente, ninguno de lo que hay en el vestuario ha jugado los partidos que ha disputado él en Primera. Eso no se olvida. Sólo debemos esperar que esté bien físicamente. En Granada estuvo más que bien, pero parece que sólo nos quedamos con una acción". Anquela y la defensa del vestuario, parte fundamental en su libro de estilo para entrenar equipos.

No le falla el cálculo mental a Anquela. Carlos Martínez ha disputado 135 encuentros en la Primera española. Lejos de los 106 de Forlín o los 94 de Christian. A la competición le queda la mitad de recorrido y el jienense sabe que necesitará de todos sus efectivos si quiere llevar la nave a buen puerto. De ahí puede venir el voto de confianza a la labor del navarro. Cualquier refuerzo cuenta en la ardua labor de sumar en una competición que no deja un respiro. "Lograr tres victorias seguidas sería la 'repera'. Pero antes hay que competir. Hay que pelear y correr. Si no lo hacemos, ni empataremos. Y, además, apelar al factor acierto", indica.

Y como ha sucedido a lo largo de la temporada, la intervención semanal del entrenador también sirvió para un repaso al extenso parte de bajas. Anquela, resignado, se limita a enumerar las cicatrices de la plantilla. El caso de Berjón es, seguramente, el que más le duele al entrenador. "Saúl va despacito, hay que estar tranquilitos con él. Hizo un esfuerzo grande por jugar un partido, porque él no se borra nunca, pero debería haber dado un pasito atrás. Cuando no está bien, no debe jugar", expuso. Sobre Ibra y Forlín dijo que las cosas iban "mucho mejor". En cuanto a la situación con Viti -el club no ha aclarado la lesión- el técnico relató la causa de su descanso: "Lo de Viti es poca cosa, pero hay que mimarlo. Antes del partido ante el Tenerife le preguntamos: '¿Estás para jugar?' Y él contestó: "Tengo un poco de miedo". Ahora hay que quitarle ese miedo".

Ante el aluvión de bajas, Anquela opta por la explicación más directa: "Nosotros miramos, analizamos lo que pasa. Y creo que es un mal generalizado en muchos equipos. Se compite al límite. Y cuando se hace, pueden pasar estas cosas. Esta semana, en todos los partidos de Copa ha caído alguno. A este nivel vas al límite". Y añade: "Espero que vayamos recuperando gente. Que se acabe esta mala racha. Hay que aguantar, porque no es cuestión de una semana, sino que llevamos mucho tiempo así. Lo bueno es que el que sale lo hace bien e intentamos minimizar los daños".