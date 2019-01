El Alcorcón aprieta por Boateng, sin minutos en La Romareda

Las últimas jornadas antes del cierre del mercado, el próximo jueves, coge al Oviedo con los deberes hechos. El club no ha hecho ningún movimiento en este mercado (las operaciones de la salida Aarón Ñíguez y la llegada de Omar Ramos se realizaron antes del uno de enero, fecha en que se abrió el mercado) y afronta estos días con tranquilidad. La entidad no tiene previsto incorporar a nadie, pero no descarta que se produzcan salidas de última hora. Una de ellas puede ser la de Boateng, al que desea el Alcorcón. Los alfareros ven en el africano un buen recambio para Álvaro Peña, centrocampista que se fue al Albacete.

Boateng, que es uno de los que menos protagonismo tiene con Anquela (el viernes no jugó nada en La Romareda) lleva manejando ofertas desde principios del pasado mes de diciembre, cuando comenzó a plantearse cambiar de aires, y podría encontrar en Santo Domingo los minutos deseados. El Oviedo no es partidario de facilitar salidas en el mercado invernal, menos aún con una plantilla tan corta de efectivos, pero no descarta su salida y la operación puede concretarse en las próximas horas. Otros futbolistas azules han recibido propuestas para salir ya, pero el club les ha cerrado las puertas.