Joselu: "Debo provocar más ocasiones, tirar desmarques, buscarlas"

El equipo se entrenó esta mañana en El Requexón, recuperado el césped tras las últimas lluvias. Tras la sesión táctica, el delantero Joselu atendió a los medios en la sala de prensa.



La derrota en Zaragoza.

"No empaña el buen inicio de año. Firmo de aquí al final de 4 partidos ganar 3. Es el objetivo. Nos fuimos fastidiados porque tuvimos la ocasión del penalti. Igual hubiéramos sacado algo positivo.

El Zaragoza apretaba, lo sabíamos, pero defensivamente estuvimos bien aunque algo metidos atrás. No tuvieron ocasiones claras. Tuvimos la nuestra y no la metimos. Y en una acción en fuera de juego nos hacen el primero. Hablé después con el árbitro, y me confesó que con el Var se hubiera anulado, Toca borrón y cuenta nueva".

Los penatis.

"Yo siempre tiro penaltis. Llevaba una racha buena antes de llegar al Oviedo. Pero desafortunadamente lo fallé ante el Reus. Son decisiones del equipo. Lo tiró Oswaldo, y si tiene que tirar otra vez, que lo tire".

El Cádiz.

"Es de los equipos menos goleado, hay que estar fino. Yo lo que quiero es estar cómodo, tener ocasiones, en el Tartiere seguro que salimos a por el partido".

Goles.

"Las cifras me las marco para mí. Empiezo con ganas después del parón de invierno. Nadie me aguanta de normal, imagínate de lesionado. Pero ahora ya estoy con ganas. Quiero tener una buena racha, hacer goles. Y ganar los máximos partidos posibles".

La recuperación de Ibra.

"Ojalá se recupere todo el mundo, para exigirnos más. Y para ayudar desde el banquillo la gente que esté. Ibra es competencia y ayuda,. Para usar otro sistema por ejemplo. Somos 3 delanteros y se lo ponemos difícil al entrenador. Y también tiene más variantes"

Berjón.

"Es una de las piezas claves del Oviedo. Es diferencial, cuando está bien es de los mejores de la categoría. Todos deseamos que esté bien cuanto antes".

Ocasiones.

"No tiré en La Romareda. Si ganamos por lo menos me voy contento. Pero seguro que es cosa mía, que debo provocar ocasiones, tirar desmarques, buscarlas. A veces echo de menos tirar más, sentirme más realizado a nivel ofensivo.

La marcha de Boateng.

"Es una lástima la marcha de Boateng. Se va a un rival directo, ojalá le vaya mal al equipo".