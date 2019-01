Ibra: "Ascender es mi objetivo y el de cualquiera que esté aquí"

El delantero del Oviedo Ibrahima Baldé, salvo sorpresa, volverá a la convocatoria para el partido contra el Cádiz en el Tartiere tras su lesión que le ha tenido apartado varios partidos. El senegalés ya lleva entrenando dos semanas con el grupo y se ve preparado para jugar ante los gaditanos. El delantero atendió hoy a los medios tras el entrenamiento en El Requexón.

De vuelta con el grupo: "Tenía ganas de estar y entrenar con mis compañeros. Me alegre mucho de volver, el equipo estaba en una buena dinámica y estoy contento de estar con el equipo".

El senegalés lo pasa mal desde fuera: "Sufro mucho. Estando en casa no puedo hacer nada y en la grada no puedo ni sentarme, siempre estoy en el tunel animando. Prefiero estar en el banquillo que fuera".

El grupo ha mejorado desde enero: "Está mejor, claro que si. Son los mismos jugadores, el mismo grupo. Podemos hacerlo, nuestra liga es como es, cada partido es un derbi, y hay que ir al 200por ciento".

Los lesionados se van recuperando: "Siempre es mejor tener a todos. Cualquiera que juege puede dar el máximo, el que juegue lo hará bien".

Ibra, preparado: "Sí, estoy para darlo todo, si lo piensa el míster. Hay que ir a tope cada partido, es la segunda vuelta y cada punto cuenta. Estoy a tope".

La marcha de Boateng: "Me sorprendió un poco, pero al final hay decisiones que las toma el jugador o el equipo...No puedo meterme en ese tema, sinceramente no sé nada. Era un buen compañero, muy positivo. Si ha pasado algo ahí atrás con él, la verdad no sé nada. Le deseo mucha suerte y ojalá que tenga en Alcorcón lo que fue a buscar. Yo quiero que el Oviedo suba, es mi objetivo y el de cualquiera que está aquí. Tenemos que pensar en nosotros, ya no podemos contar con los que están fuera".

Su lesión le vino en el peor momento: "Estaba en un momento en el que estaba ayudando. Yo ni sabía que estaba lesionado, cuando llegué aquí y me lo dijeron me fastidió. Hay que pensar en el día a día".

Joselu echa de menos tener más ocasiones: "Los delanteros siempre queremos tener remates y ocasiones. Jugar un partido sin tirar a puerta si ganas estás contento pero llegas a casa fastidiado en lo personal, aunque pensando como equipo lo importante es ganar. Yo estoy en el área para todo lo que me pueda caer y siempre estar preparaado, que puede ser solo una. En esta Liga es complicado que te dejen tener ocasiones, hay que buscárselas o estar en el momento justo. Pero lo que dice Joselu es verdad. Ir a casa y no tener ocasiones le toca un poco a un delantero".

El Cádiz, de los menos goleados de Segunda: "Sí. Hay que pensar que podemos tenerla y que vaya dentro. Luego cerrar la casa. Ocasiones tendremos, porque no hay ningún partido en nuestro campo que no hayamos tenido ocasiones. Luego hay que tener la maldad de meterla, al final si no te la buscas no la puedes tener...Da igual que sea Cádiz o el que sea. Hay que pensar en nosotros mismo, correr más que el rival y tener suerte. Siempre hay que buscarla, lo hablé con algún compañero. La gente que viene a vernos hay que darle lo máximo, tenemos la suerte de estar en un equipo como el Oviedo, con una afición maravillosa. Hay que darles victorias, que es lo que merecen".