Anquela: "Yo echo de menos que los delanteros metan ocasiones"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, valoró hoy la situación del Oviedo antes de recibir al Cádiz el domingo en el Tartiere (16.00 horas). El jienense comentó el cierre de mercado, siendo los azules uno de los equipos que menos se han reforzado. También quiso lanzar un mensaje a los delanteros carbayones, especialmente a Joselu e Ibrahima, que esta semana comentaban que echaban de menos tener más ocasiones de gol en los partidos. Estas han sido las palabras de Anquela esta mañana en El Requexón.

Lesionados: "A Mossa le están haciendo pruebas, tiene unos dolores. Respecto a los demás, salvo Ibra, que está perfecto, no tenemos grandes opciones".

Cierre del mercado de fichajes: "No valoro nada€Esto es muy fácil, si se tiene dinero se ficha sino se tiene no se ficha. No hay más historias".

El resto de equipos sí acudieron: "Muy bien. Lo que no sé es como llevan las cuentas si le dejen fichar no les dejan€Ya ha pasado con uno. Las cuentas deberían ser para todos lo mismo".

Le queda una plantilla de 18 jugadores más el filial: "He dicho siempre lo mismo, con ellos voy al fin del mundo y nada más".

El Cádiz, principal rival, viene reforzado pero también con bajas: "Bajas€Primero nos miramos a nosotros. Han fichado más que contrastado y sabiendo lo que se puede. Al principio hicieron las cosas muy bien, luego hay que adaptarlo y acoplarlo. Más vale que sobre que no que falte".

Con Ibra ya tiene tres delanteros disponibles: "Nosotros jugamos ya con tres delanteros. Los dos bandas son delanteros. No tienen porque estar solos, hay que moverse bien y saber lo que el equipo les pide. Es muy fácil decir que estamos muy solos, lo que pasa que hay que moverse bien. Nada más. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, sólo hay que moverse bien".

Ibra y Joselu echan de menos tener más ocasiones de gol: "Se supone que será una cosa colectiva. Yo echo en falta que metan las que tengan, así de fácil. Las que tengas, métela. Es muy fácil. Si tienes una nada más, métela. Eso es lo que vale dinero. En Zaragoza tuvimos tres claras, no es fácil jugar fuera y tener tres. El equipo genera las que puede y si me apuras más"

Tiradores de penaltis: "De nueve fallamos siete. Me parece que sacáis las cosas de quicio y no me quiero cabrear. El tirador era Joselu y se lesionó. El último lo falló, y nunca lo había hecho en su carrera. Cuando se va Joselu tenemos que poner un tirador, que era Oswaldo porque los lanza a la perfección. Lo falló, como lo fallaron los demás. Pondremos uno en la lista y punto. No hay más. Aquí el que no haya fallado ninguno será porque no habrá tirado. El único que lo metió fue Aarón en Tarragona y fue pegando saltos. Cuando toque es cuando hay que meterlo. El domingo si nos pitan uno lanzará Joselu si está en el campo. Aquí es muy fácil buscar culpables, pero los hemos fallado todos. En esta tiramos dos y los dos los fallamos. Todavía nos quedan unos pocos para cumplir lo del año pasado".

Relevo de Boateng: "Si necesitamos uno para más atrás vendrá Jimmy si necesitamos uno arriba vendrá otro. A Jimmy le veo bien, como a todos".

Las bajas de Berjón y Omar Ramos restan calidad, como sugirió en Zaragoza: "En teoría sí, pero yo no me he quejado. Hay que mirar bien las cosas que pasaron en Zaragoza. Perdimos la posesión por décimas y tiramos cuatro veces y ellos seis. El primer gol de ellos€Y no habláis ninguno de eso. En otro sitio estarían pim pam y sacarían las tarjetas rojas esas para desviar la atención. En el primer gol hay una falta y un fuera de juego clarísimo, quedarían diez minutos y habíamos competido de maravilla. No hay más. El que sale lo hace bien, se deja el alma. Tenemos que competir con nuestras armas, y nuestras armas tendrán que ser competir, competir y competir".