Anquela: "Los 50 puntos no es el objetivo, sino la tranquilidad"

Tras una semana de intenso trabajo en El Requexón para preparar el choque del sábado ante el Elche (18.00 horas, Martínez Valero), Juan Antonio Anquela atendió esta mañana a los medios en la sala de prensa de El Requexón.

Los lesionados.

"Recuperamos a Saúl y poco más. No queremos arriesgar. Estamos con la gente al límite y no queremos que recaigan. La semana que viene habrá más novedades".

"Omar Ramos y Viti, de momento no viajan".

"A Saúl lo querría siempre en el campo, pero hay que ver qué le conviene al equipo. Si está bien físicamente es importante, pero eso es complicado después de tanto tiempo fuera."

La mejora con Berjón.

"Puede cambiar o no. La gente que ha entrado y que está jugando en esa posición lo está haciendo más que bien. Lo que no podemos es perder nuestra identidad. Si mejoramos en calidad, bienvenido sea, pero primero adaptarse a la forma de jugar".

Mossa.

"No acaba de recuperarse. A ver si damos con la tecla y se tranquiliza y tiene la suerte de recuperarse cuanto antes. Se había ganado su sitio. Es otro problema que asimilar. Deseamos que se recupere".

La confianza.

"Siempre confié en estos chicos, siempre que hiciéramos las cosas que debíamos hacer. Cuando viene los resultados es más fácil. Puedes jugar bien pero si no ganas, dudas. Ahora sí ganas y eso te da la fuerza".

El Elche.

"Pierde a Sory Kaba que es un futbolista importante, fuerte e imprevisible. Pero ha firmado a Yacine, de ese corte, que siempre ha hecho goles. En el Melilla lo estaba haciendo bien. Es de un estilo parecido".

"La categoría es lógica, siempre es así. Partidos reñidos. Se decidirán en momentos puntuales, debemos estar acertados en esos momentos. Sin competir es imposible. En la primera vuelta el Elche fue el rival que más claridad ha jugado aquí. Debió llevarse mejor resultado, para mí jugó mejor que el Zaraoza, que nos metió cuatro".

Las bajas.

"Nunca me había pasado. Siempre he tenido problemas con los descartes y ahora está todo muy claro. Menos mal que tenemos donde echar mano".

El objetivo.

"Lo de los 50 puntos no es como lo habéis entendido, igual no me expliqué bien. 50 puntos es la tranquilidad, y a partir de ahí se empieza. No digo que sea el objetivo, es la tranquilidad. Con el llegar a los 50 puntos era una fiesta. También en Huesca. Y jugamos promoción con los dos. Ahí llega el derecho a soñar pero no es la meta. Yo no veo los 50, solo de tres en tres. El partido a partido no se ha inventado hace poco, siempre estuvo".

Bárcenas.

"Yoel está a un nivel muy bueno. Pero nunca echo en falta a nadie. Otro saldrá y le suplirá. Miraré lo mejor para el equipo. No es fácil rendir al nivel que lo estaba haciendo Yoel. Se está ganado por méritos propios".

"Bárcenas lo querría siempre en mi equipo porque es un tío honrado. Este chico quiere. Ha tenido un detalle que no se ha valorado: decir "no" a su selección porque lo necesitaba el Oviedo. Decir "no" no lo he visto nunca".

Ibrahima.

"Es una alternativa a Bárcenas. Como también Saúl o Javi. Si necesito un zapatero llamo a un zapatero. Si necesito un ingeniero, llamo a un ingeniero".

Pacheta.

"Lo conocí en Soria. Sus equipos compiten y juegan bien. Todos buscamos la etiqueta, pero sus equipos hacen muchas cosas. Es de los pocos equipos que fueron superiores a nosotros".