Anquela: "No miro a los 50 puntos, voy de tres en tres"

Cuando a Anquela se le pregunta por el recambio de Bárcenas, el jienense sale con una de las suyas. Uno de esos refranes que se suele sacar de la manga. "Si necesito un zapatero, llamo a un zapatero. Pero si necesito un ingeniero, llamo a un ingeniero. Y si no tengo otro ingeniero, busco uno con el título como se dan ahora?", explicó a su manera. El técnico mantiene la incógnita de la semana, quién suplirá a Bárcenas, futbolista con estrella en los últimos tiempos, pero la esencia, el guión del equipo, eso no se altera.

Es la principal conclusión que se saca de cada intervención del entrenador ante los medios. A Anquela no se le puede reprochar falta de coherencia en su discurso. "Yo siempre he confiado en mis chicos. Cuando vienen los resultados es todo más fácil. Puedes jugar bien, pero si no ganas aparecen las dudas. Es inevitable. Ahora sí ganas y eso te da fuerza para seguir", resalta el entrenador antes de viajar a Elche. Anquela aprovecha el repaso a sus líneas maestras para introducir matices en su discurso sobre el objetivo del equipo (tras ganar al Cádiz, el técnico dijo que "hay que conseguir 50 o 51 puntos y, a partir de ahí, a soñar"): "Lo de los 50 puntos no es como lo habéis entendido, o igual es que no me expliqué yo bien. Alcanzar esa cifra significa tranquilidad y a partir de ahí se empieza. No digo que sea el objetivo". Y añade: "En Alcorcón y Huesca celebrábamos llegar a los 50 puntos y después jugamos el play-off. Pero yo no miro a los 50, yo sólo voy de tres en tres. Eso del 'partido a partido' siempre ha existido, no se ha inventado hace poco".

De vuelta al Martínez Valero a Anquela le preocupa la ausencia de Bárcenas, jugador al que más le llueven los halagos en la sala de prensa. Ha vuelto a suceder. "Yo lo quiero en mi equipo porque es un tío honrado. Este año ha tenido un detalle que no sé si se ha valorado lo suficiente: le dijo 'no' a su selección porque el Oviedo le necesitaba. Eso nunca lo había visto", defiende el jienense.

Saúl Berjón (en el lugar del sancionado Bárcenas) es la única novedad en una lista que repite los otros 17 nombres del choque ante el Cádiz, incluidos los chicos del Vetusta Javi Hernández, Jorge Mier, José Martínez y Jimmy. La duda reside ahora en si el ovetense irrumpirá en el once o si su inactividad en los últimos tiempos aconseja que su integración se haga de forma progresiva. Es una cuestión que también medita Anquela. "A Saúl siempre lo querría en el campo, pero hay que ver qué le conviene al equipo. Si está bien físicamente es importante, pero es complicado que lo esté después de tanto tiempo fuera", expone, antes de ampliar su respuesta: "El equipo puede cambiar con él o no. La gente que está jugando en esa posición lo está haciendo más que bien. Pero lo que no podemos es perder nuestra identidad. Si mejoramos en calidad, bienvenido sea; pero primero hay que adaptarse a la forma de jugar".

A pesar de que la tabla señala al Elche como un conjunto con problemas, Anquela no se fía de la presunta endeblez del rival. Nunca lo hace. Menos aún ante un rival que causó muy buena impresión en la primera vuelta en el Carlos Tartiere. "El Elche fue el rival que jugó con más claridad en Oviedo. Y mereció un resultado mejor. Para mí, jugó mejor incluso que el Zaragoza, que nos metió cuatro. Ha perdido a Sory Kaba, que es un futbolista importante, fuerte e imprevisible. Pero ha firmado a Yacine, de ese corte, que siempre ha hecho goles", sentencia Anquela.