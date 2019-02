Aquella bala del Martínez Valero

Al escuchar una aproximación de cómo era el Anquela futbolista, aquel extremo que alcanzó las cotas más altas de su carrera entre 1982 y 1986 en el Elche, dentro del vestuario, da la impresión de que apenas ha pasado el tiempo. "Era callado y discreto. Del entrenamiento a su hogar. Había que sacarlo a la fuerza de casa", explica su excompañero y buen amigo Pablo de Lucas. Un carácter que aún conserva.

Hay otro factor en común del Anquela futbolista y el Anquela entrenador. "Tenía mala leche, sí. Te miraba así de lado, agachaba el ojo y no sabías por dónde podía salir", recuerda Nando, con el que coincidió en Elche y Córdoba. Anquela regresa hoy a Elche al frente del Oviedo en un desarrollo de los acontecimientos que en su momento cogió a sus compañeros a contrapié. "¿Anquela como entrenador? Nadie en aquella época se lo hubiera imaginado", coinciden tres de los compañeros que el jienense tuvo en el Elche en la década de los 80.

Juan Antonio Anquela saca su versión más nostálgica cuando se le pregunta por su etapa de futbolista. Eran otros tiempos, sin el ruido que hoy en día rodea a la pelota. Un fútbol más puro, más de su estilo. Sus años en el césped se caracterizaron por un costoso trabajo en categorías alejadas de la élite. Su carrera se forja en la poco agradecida Segunda B, pero Elche aparece en su currículum como la pasarela al primer plano. Su trampolín. Con los franjiverdes disputó cuatro campañas y llegó a Primera, la cima de su carrera como jugador.

Anquela triunfó en Elche con una fórmula sencilla y efectiva: pegarse a la cal, desbordar y dar asistencias a los delanteros. "Era un extremo clásico, de los de antes. Rapidísimo y muy listo. Aprovechaba balones en el área que otro ni los contemplaba", le define Miguel Recio, portero entonces de los franjiverdes. Nando encuentra el adjetivo: "Era muy 'ratonero', con regate y velocidad. Más asistente que goleador, aunque luego en el Linares sí que marcó más goles. Yo lo sufrí". Un extremo de los que apenas quedan hoy en día, un rayo pegado a la cal que levantó al Martínez Valero con su fútbol vertical. ¿Y cuándo el árbitro señalaba el final? "No era muy hablador, no comentaba nada ni en los entrenamientos. Siempre fue muy suyo. Se casó muy joven, en Elche estaba con su mujer, y tenía una vida muy ordenada", explica Nando.

El fútbol monopolizada su tiempo. También otros deportes. "Le gustaba ver todos por la tele: baloncesto, tenis, balonmano? Todo. Y también jugar al tenis. Echábamos buenos partidos en los días descanso. Solía ganar él", confiesa De Lucas, padre del exjugador del Sporting. También eran clásicas las partidas de ping-pong en el hotel donde residían los jugadores de fuera. Al margen de esas incursiones deportivas y de alguna cena a la que también acudían las esposas, resultaba imposible sacar a Anquela de su casa, su refugio favorito al margen del fútbol.

Las coincidencias con su etapa como entrenador siguen. También tenía por entonces ese pronto que tantas veces se ve por El Requexón. Esa explosión de gestos y voces marca de la casa. "Tenía unas salidas? Ese agachar la cabeza y levantar la mano protestando ya lo tenía por entonces", dice De Lucas entre risas. Puro genio. "Ya tenía carácter y con la edad a todos se nos va acentuando", interviene Nando. "Cuando se le cruzaba podía salir por cualquier lado. Como salte la chispa, cuidado", coincide Recio.

De Lucas recuerda una anécdota en la que salió la vena más encendida del hoy entrenador del Oviedo: "Pérez García, un compañero que andaba mucho con nosotros, se dejó un día la puerta del coche abierta, con su perro dentro. El animal salió y casi muerde a Anquela, que se rebotó con Pérez García. '¡Cómo coja al rubio le doy!', decía por el dueño del perro".

¿Y qué hay de su faceta como entrenador? ¿Se veía venir? Aquí también hay unanimidad entre los que vivieron de cerca sus dotes con la pelota. "Yo nunca le oí decir por entonces que quería ser entrenador. A mí sí me sorprendió que tomara ese camino", señala Recio. A Nando también le chocó: "Por cómo era de introvertido no me pegaba delante de un vestuario explicando las cosas. Pero ha demostrado ser un grandísimo técnico". Su amigo De Lucas cierra: "De aquellas solo tenía pensado volver a Jaén cuando dejara el fútbol, nada más". Sus tres excompañeros recitan sin titubeos el último juicio sobre el técnico azul: "Una grandísima persona que siempre va de frente".