Pacheta: "El Oviedo juega con una calma que da envidia"

El choque no tiene la carga emotiva para Pacheta del partido de la primera vuelta en el Carlos Tartiere, pero también es especial. El Oviedo es un equipo que le ha marcado. El burgalés dirigió a los azules durante temporada y media en Segunda B con suerte dispar: hizo que el equipo se disparara en su primera campaña, pero fracasó en su intento de meterse en play-off en la segunda. Un periodo con mucho ruido en lo social no se lo puso fácil. Ahora, busca con el Elche la salvación después del rotundo éxito de la temporada pasada, cuando logró el ascenso. Ante la visita de su exequipo, Pacheta se deshace en elogios: "Mi paso por Oviedo fue maravilloso. Es una ciudad y una afición que engancha. Un lugar que marca. Cómo no le voy a tener cariño a una entidad tan grande. Siempre le estaré agradecido".

Para el entrenador ilicitano, el buen momento de los azules les hace más peligrosos. "Defiende muy bien, sin apenas alterarse. Por eso ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Lo hace todo fácil y esos son los equipos más difíciles de parar. Juegan con una calma que da envidia. Es un partido peligroso: de correr, trabajar y estar atentos, pero estamos en condiciones de ganarles". El entrenador alabó a Yacine, reciente fichaje, pero no aclaró si tendrá minutos esta tarde.