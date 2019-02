Por un salto hacia el play-off

El Oviedo juega hoy por una noche de estancia, como mínimo, en el play-off. Una aventura que podría ampliarse dependiendo de los resultados de mañana. Lo del Martínez Valero (18.00 horas, retransmitido por Liga 123) es, para los azules, una oportunidad se mire por donde se mire. Aún queda un mundo en la extenuante Segunda División, ni siquiera se atisba la línea de recta, pero estar metido en el pelotón de los favoritos es el camino más directo para navegar con el viento a favor. Si gana hoy, dormirá sexto. El Oviedo de 2019, el que no teme ningún escenario, busca ante el rocoso Elche un triunfo que le dé alas.

La trayectoria del equipo tras el cambio de año es el mejor aval para confiar en los de Anquela ante un rival que pelea por salir de los puestos peligrosos. Al margen de los excelentes resultados, el mayor logro del entrenador es el de encontrar una identidad. Da la impresión de que los futbolistas ahora sí creen. Quizás influidos por la victoria o porque el trabajo ha acabado dando sus frutos, pero en las últimas semanas el Oviedo sí tiene aspecto de candidato. Incluso en Zaragoza, único lunar de 2019, los azules estuvieron siempre metidos en el partido. El atajo al éxito momentáneo ha llegado asentado el equipo en el 5-2-3 como punto de partida. Nadie discute en esta etapa el dibujo. El problema, como todas las semanas, llega cuando se echa un vistazo al parte de bajas. Esta semana son cinco. Cuatro lesionados (Forlín, Viti, Omar Ramos y Mossa) y un sancionado (Bárcenas).

La ausencia del panameño es la que más altera los planes de Anquela. Por su rol en el equipo (extremo con desborde y trabajo, perfecto para el sistema actual) y por su momento de forma: es el jugador azul más destacado en lo que va de año. Su baja duele, pero para paliar sus efectos esta semana deja la mejor noticia desde la enfermería: el regreso de Saúl Berjón, futbolista con más talento en la plantilla del Oviedo. El jugador franquicia. Su posible inclusión en el once significará extrañar un poco menos a Bárcenas y esperar que las dosis de talento aumenten automáticamente en el futuro más inmediato.

Con la posible presencia del asturiano en el flanco dejado libre por el panameño (Anquela admitía en la previa que no las tenía todas consigo por una cuestión física tras la inactividad de Berjón), el once quedaría redondeado. Acompañarán al extremo los otros diez titulares en la victoria ante el Cádiz. El guión está más que trabajado y las ausencias tampoco dan mucho margen para probar alternativas. El once inicial de esta tarde puede ser el formado por Champagne; Carlos Martínez, Carlos Hernández, Alanís, Christian Fernández, Javi Hernández; Tejera, Folch; Johannesson, Joselu y Berjón. Completan la convocatoria, con ayuda de los chicos del Vetusta: Alfonso, Jorge Mier, José Martínez, Jimmy, Javi Muñoz, Ibrahima y Toché.

El Elche de Pacheta, técnico que suele dejar su impronta, llega al partido en un momento de cambios. Ha salido del equipo Sory Kaba, delantero imprevisible y principal referencia en el ataque, pero han llegado suficientes hombres para suplir su marcha. Ahora toca ensamblar las piezas para que el conjunto ilicitano siga con su huida de los puestos de peligro que llevan a Segunda B.